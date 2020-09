Geral Febre entre os famosos, saiba mais sobre a harmonização facial

20 de setembro de 2020

Técnica pode ser realizada em homens e mulheres e é queridinha entre muitos famosos, como Gretchen e Alok. (Foto: Reprodução)

A harmonização facial é um conjunto de intervenções estéticas realizadas na face. O objetivo, como o próprio nome diz, é deixar o rosto em harmonia, de forma mais simétrica. Para isso, diversos procedimentos podem ser aplicados. A técnica pode ser realizada em homens e mulheres e é queridinha entre muitos famosos, como Alok e Gretchen.

1) Para quem a harmonização facial é recomendada?

Para todas as pessoas que sentem necessidade de envelhecer bem e querem melhorar algo na sua face.

2) Existe algum risco? Qual?

Como todos os procedimentos estéticos, a harmonização também tem seus riscos. Pode acontecer uma necrose, por exemplo, causada por uma aplicação atingir alguma artéria. O que vale, para prevenir, é realizar o procedimento com um excelente profissional, pois assim estes riscos se tornam pequenos.

3) É necessário anestesia geral?

Não, apenas anestesia local

4) Em quanto tempo o paciente vê o resultado?

Depende de qual procedimento ele fez na harmonização. Se for botox, por exemplo, a partir do terceiro dia aparece o resultado. Já se for preenchimento, o resultado é instantâneo. Varia muito de acordo com o procedimento realizado.

5) Por quanto tempo dura o resultado da harmonização?

Varia de acordo com o procedimento feito também. Botox de 3 a 6 meses; preenchimento com ácido hialurônico varia entre 8 a 12 meses.

6) Menores de idade podem fazer?

Se tiverem a autorização dos pais ou responsáveis podem sim.

7) Existe alguma contra-indicação?

Sim, para gestantes e lactantes não fazemos nenhum procedimento.

8) Qual o preço da harmonização facial?

O preço da harmonização facial depende dos procedimentos envolvidos. No entanto, a dermatologista Simone Neri estima que as mais simples comecem em R$ 2 mil reais. Isso vai depender de cada clínica.

9) Antes e depois da harmonização facial

Modelos, atores e apresentadores tiram da sua imagem seu sustento. Talvez por isto, os procedimentos estéticos fazem sucesso entre eles. A harmonização facial não ficou de fora. Gretchen, Joelma, Thammy e Alok são alguns exemplos.

Para chegar aos objetivos, a harmonização facial usa uma gama de procedimentos estéticos que usam apenas agulhas e cânulas. Entre eles, estão: Aplicação de ácido hialurônico, Outros preenchedores, Aplicação de toxina botulínica, Lasers, Radiofrequência, Bioestimulação de colágeno, Peeling, MMP Facial – Microinfusão de Medicamentos na Pele.

