Tecnologia Apple quer incluir anúncios no iPhone após "expulsar" o Google e o Facebook do iOS

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

A inclusão de publicidade é parte do plano da companhia de aumentar a receita da área. (Foto: Reprodução)

A Apple está de olho no setor de publicidade e deve tomar o lugar de Google e Facebook nas propagandas dos seus apps, afirmou a agência de notícias Bloomberg. A inclusão de publicidade é parte do plano da companhia de aumentar a receita da área, que hoje fatura cerca de US$ 4 bilhões.

A decisão, que ainda está sendo tratada internamente, de acordo com Mark Gurman, especialista em Apple da Bloomberg, é uma prática já feita por algumas fabricantes chinesas, como a Xiaomi: ao invés de permitir que empresas externas usem as informações do usuário para direcionar anúncios, a Apple vai, ela mesma, cuidar da propaganda que você vê nos apps da empresa. O objetivo é chegar em uma receita de propaganda que atinja os “dois dígitos”, informou Gurman.

Isso significa que a empresa vai ter mais controle sobre os dados de seus usuários. No ano passado, quando introduziu o iPhone 12, a empresa trouxe uma ferramenta para desativar o envio de informações para terceiros, como Google e Facebook.

A decisão afetou diretamente a receita dessas duas receitas e levou a Apple a um patamar acima em relação à privacidade.

Agora, a empresa pretende usar os mesmos dados em benefício próprio. Segundo Gurman, a empresa vai poder mostrar anúncios de restaurantes, por exemplo, quando você procurar um endereço no mapa. Ainda, pode incluir essas propagandas em podcasts e em apps nativos, como o Books.

Telegram

Em outra frente, Pavel Durov, presidente e criador do Telegram, afirmou no último dia 11, que a Apple está retendo uma de suas atualizações para o app “sem motivo aparente”. A empresa afirma que enviou uma nova versão para os usuários, que ainda está com a revisão pendente, e questionou o tratamento dispensado pela empresa californiana a seus parceiros.

De acordo com Durov, as atualizações foram enviadas para a loja de aplicativos da Apple há duas semanas, mas que ainda não houve nenhuma resposta ou verificação da empresa.

“A única coisa que achamos desanimador é que muitas vezes não conseguimos distribuir as novas versões do Telegram devido ao obscuro ‘processo de revisão’ imposto a todos os aplicativos móveis pelos monopólios da tecnologia”, explicou Durov em seu canal do Telegram. “Por exemplo, nossa próxima atualização ficou presa na ‘revisão’ da Apple por duas semanas, sem explicação ou qualquer feedback fornecido pela empresa”.

O Telegram não revelou quais as novidades estarão na nova atualização, mas afirmou que a versão está “prestes a revolucionar a forma como as pessoas se expressam nas mensagens”. Procurada pelo site americano The Verge, a Apple não comentou sobre o assunto.

Durov ainda apontou a falta de revisão da Apple como “sem motivo”. “Se o Telegram, um dos 10 aplicativos mais populares do mundo, está recebendo esse tratamento, só podemos imaginar as dificuldades enfrentadas por desenvolvedores de aplicativos menores”, afirmou Durov.

Em 2018, o Telegram também enfrentou problemas com a Apple, depois de afirmar que a empresa não estava atualizando o app depois que ele foi banido na Rússia. Após a crítica de Durov, na época, o aplicativo foi atualizado na loja. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

