Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Embora sejam extremamente comuns, saber como tirar cravos do rosto requer alguns cuidados específicos. (Foto: Reprodução)

Quem nunca sofreu com os incômodos pontinhos pretos na região do nariz? Embora sejam extremamente comuns, saber como tirar cravos do rosto requer alguns cuidados específicos, principalmente para quem possui a pele oleosa.

Eles se formam devido a um aumento da gordura produzida em glândulas da cútis e por meio do entupimento dos poros por onde esse sebo deveria ser liberada. Quando o corpo produz muita queratina, esses pequenos buracos entopem, obstruindo a saída da substância.

O que são os cravos?

Segundo a dermatologista Carolina Marçon, ao contrário do que a maioria pensa, os cravos não são sujeira: “São lesões não inflamatórias que aparecem na pele com abertura mais larga do que o normal por estarem obstruídos e dilatados por tampões, que são formados por secreção sebácea e células que se desprendem da cútis”.Esses pequenos pontos podem aparecer por todo o corpo, porém, são mais presentes na região T do rosto, que abrange a testa, entre as sobrancelhas e o nariz.

Vaporização

A primeira parte do processo é deixar a pele bem macia e dilatar os poros. Para isso, usa-se a técnica de vaporização. Seu desenvolvimento é bem simples, basta tomar um banho quente, antes de aplicar o esfoliante caseiro, ou ficar de 5 à 10 minutos com o rosto próximo a uma bacia de água morna.

Limpeza facial

Antes de começar a remoção dos cravos, é importante estar com a pele limpa, sem a presença de células-mortas ou fungos. Para isso, é importante fazer uma esfoliação caseira e você pode usar o pó de café para isso.

Esfoliante de café

Graças a cafeína, que possui ação antioxidante e vasoconstritor, a região onde será aplicada obterá uma maior circulação sanguínea.

Removendo os cravos

Após a esfoliação, os poros já estão dilatados e as impurezas superficiais foram eliminadas. Mas, antes de ir para o próximo passo e aplicar a máscara facial, use dois pedacinhos de algodão molhado para apoiar nos dedos indicadores e com o auxílio deles, remova os cravos grandes e visíveis. Dessa forma você não agride a pele com as unhas e deixa a região livre para receber a hidratação.

Máscara de mel

O mel, como antibiótico natural que é, ajuda a eliminar as impurezas presente nos poros que estão abertos.

Máscara de gelatina

Esse produto cria uma camada que se infiltra nos poros, podendo ser retirada após alguns minutos. É uma das mais indicadas para quem está aprendendo a como tirar cravos do rosto.

Adstringente natural

Para finalizar o processo, evitando que a pele fique exposta após a remoção dos cravos, é usual aplicar um adstringente na região. O preparo tem a função de fechar os poros, acalmar a cútis, equilibrar o PH, o controle de oleosidade e remover impurezas.

Chá verde – Ingredientes: 100 gramas de chá verde e 500ml de água filtrada.

Evitando o problema

Agora que você já sabe como tirar cravos do rosto, é importante tomar algumas atitudes diariamente para que eles não voltem a te incomodar: Sempre lave o rosto, retirando o excesso de oleosidade; Use sempre filtro solar durante a exposição prolongada aos raios; Dê preferência a cosméticos à base de gel; Se possível, faça uma limpeza de pele por mês; Mantenha uma alimentação balanceada, evitando produtos industrializados e gordurosos; Atividades físicas diminuem o estresse e melhoram a oxigenação sanguínea; Nunca esprema ou coce os cravos, pois isso pode piorar o problema.

