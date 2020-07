Porto Alegre Apresentado projeto de recuperação estrutural do Viaduto dos Açorianos

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Vistorias constataram graves anormalidades nos elementos do encontro sul da construção. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Vistorias constataram graves anormalidades nos elementos do encontro sul da construção. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

A prefeitura está analisando o projeto de recuperação estrutural do Viaduto dos Açorianos para aprovação e elaboração do edital de licitação das obras. A área técnica especializada em viadutos e obras de artes especiais da Smim (Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana) recebeu o material da empresa contratada para a elaboração do projeto. Será a maior intervenção nos 47 anos da estrutura.

Construído em 1973, com 202 metros de comprimento, o Viaduto dos Açorianos foi interditado em maio de 2020, após vistorias detalhadas realizadas por técnicos da prefeitura, que não ocorriam havia dez anos. Foram constatadas graves anormalidades estruturais nos elementos do encontro sul da construção. Desde então a empresa contratada pela prefeitura realizou inúmeras vistorias ao local e elaborou o projeto dentro do prazo de 55 dias.

“O orçamento para a recuperação do Viaduto dos Açorianos necessita uma análise complexa, uma vez que estão incluídos muitos itens de serviços diferenciados.O projeto que recebemos traz dados bastante detalhados da situação das estruturas e suas patologias. Foram projetadas todas as intervenções necessárias para a execução da obra”, afirma o secretário da Smim, Marcelo Gazen. A equipe da secretaria prepara o edital da licitação, que deve estar pronto em cerca de 30 dias. O projeto teve investimento de R$ 84.457,97.

