Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Permissão já passa a valer no retorno das competições Foto: (Reprodução/FIFA.com) Foto: (Reprodução/FIFA.com)

A FIFA anunciou, de forma oficial, a aprovação da medida temporária pelo Conselho Internacional da Associação de Futebol Americano (IFAB), que irá permitir cinco alterações no jogos de futebol, a partir do retorno das competições. A iniciativa ainda precisa do aval de cada competição e pode ser aplicada para campeonatos que serão finalizados até 31 de dezembro de 2020.

A ação sugerida pela entidade máxima do futebol é para auxiliar os times, prevendo a maratona de jogos na volta do futebol, após a paralisação em virtude da Covid-19. Para que não haja a perda do ritmo de jogo, alguns critérios foram definidos:

Cada equipe poderá usar no máximo cinco substituições;

Para reduzir a interrupção da partida, cada equipe terá no máximo três oportunidades para fazer as substituições durante o jogo; substituições também podem ser feitas no intervalo;

Se as duas equipes fizerem uma substituição ao mesmo tempo, isso contará como uma das três oportunidades para cada equipe;

Substituições e oportunidades não utilizadas são transportadas para a prorrogação;

Onde as regras da competição permitirem uma substituição adicional no tempo extra, as equipes terão uma oportunidade de substituição adicional; substituições também podem ser feitas antes do início e no intervalo da prorrogação.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

