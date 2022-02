Porto Alegre Aprovado primeiro projeto de recuperação de prédios no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

O conceito do “Cais Rooftop” segue as novas regras da Lei Complementar 930/21, criada para permitir a reabilitação de edificações da região central da cidade Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA O conceito do “Cais Rooftop” segue as novas regras da Lei Complementar 930/21, criada para permitir a reabilitação de edificações da região central da cidade. (Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA) Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA

Cerca de um mês após o início da análise técnica, o Escritório de Licenciamento, vinculado à Smamus (Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade), aprovou o projeto de recuperação do prédio histórico, localizado na esquina da avenida Mauá com a rua Caldas Júnior. O conceito do “Cais Rooftop” segue as novas regras da Lei Complementar 930/21, criada para permitir a reabilitação de edificações da região central da cidade.

“O Centro é a alma da cidade. E, agora, a transformação começa a sair do papel. Muito importante ver os empreendedores investindo no desenvolvimento da cidade”, disse o prefeito Sebastião Melo.

“A lei, aprovada pela Câmara e sancionada pelo prefeito, começa a ser aplicada já no início do ano. O mercado respondeu rapidamente ao nosso convite e os técnicos da Smamus trabalharam com agilidade para dar essa cara nova ao Centro”, afirma o titular da Smamus, Germano Bremm.

O projeto “Cais Rooftop” atende uma série de exigências da lei, como qualificação das fachadas com frente para a via pública, priorizando o uso de fachadas ativas, uso misto residencial e não residencial nas edificações, requalificação do patrimônio histórico, utilização de cobertura verde, com priorização de acesso público e emprego de ações de sustentabilidade na edificação, como utilização de energias renováveis e materiais ecológicos e uso de placas fotovoltaicas.

Segundo os responsáveis pelo projeto, o prédio histórico, construído em 1940, terá 48 apartamentos de 25 a 51 m², um restaurante no topo, terraço com vista para o Guaíba e aberto ao público.

