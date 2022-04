Agro Aprovado título de “Berço Nacional da Soja” para Santa Rosa. Proposta segue para a sanção de Bolsonaro

Além de ser o município de origem da soja no Brasil, Santa Rosa é a cidade-sede da Fenasoja Foto: Reprodução/Fenasoja Foto: Reprodução/Fenasoja

Santa Rosa está cada vez mais perto de se tornar oficialmente o “Berço Nacional da Soja”. Isso porque o plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (26), o Projeto de Lei 5647/2019, de autoria do deputado federal Jerônimo Goergen (PP), que confere o título ao município gaúcho.

O grão chegou à cidade em 1914 e se adaptou bem às condições do clima e solo da região. Em 1924, iniciaram-se os primeiros plantios comerciais, com posterior crescimento do cultivo. Segundo dados da direção da Feira Nacional da Soja, a colheita deste ano colocará o país de volta no topo da produção mundial do grão.

“Esse é um reconhecimento por lei da origem da soja no Brasil. É uma comemoração importante, que acontece às vésperas da nossa Fenasoja. Parabenizo o trabalho de todos os agricultores e produtores de Santa Rosa. A nossa região tem muito orgulho de ser o berço dessa cultura que sustenta a nossa economia com tanta força”, destacou o deputado Jerônimo Goergen.

Agora, a proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.

