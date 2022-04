Agro Presidente Bolsonaro e vice Mourão estão confirmados na Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Bolsonaro e Mourão estarão presentes na Feira Nacional da Soja, em Santa Rosa. Foto: Alan Santos/PR (Brasília - DF, 17/07/2019) Presidente da República, Jair Bolsonaro, embarca em viagem oficial à Argentina e transmite o cargo da Presidência da República, ao Vice-Presidente Hamilton Mourão. Foto: Alan Santos/PR Foto: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro confirmou participação na 23ª edição da Fenasoja, em Santa Rosa, no dia 07 de maio. Já o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, estará presente na abertura oficial do evento, no próximo sábado (30).

“É um grande orgulho para a nossa feira e para a cidade de Santa Rosa, o berço nacional da soja. Nossa comunidade vai se mobilizar e fazer ainda mais bonito para a vinda do nosso presidente”, comemora o presidente da Fenasoja, Elias Dallalba.

Além da abertura, Mourão ainda deve participar do evento que marca o início nacional do plantio da canola, na ExpoRural. A Fenasoja 2022 acontece de 28 de abril a 08 de maio, no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson.

