Presidente da Rede Pampa é escolhido como Embaixador da Fenasoja 2022

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

A Feira Nacional da Soja ocorre no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa. Foto: Fenasoja/Divulgação Foto: Fenasoja/Divulgação

O presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret, será Embaixador da 23ª edição da Fenasoja. O convite veio da direção da feira, através do presidente Elias Dallalba e do prefeito de Santa Rosa, cidade-sede do evento, Anderson Mantei.

“É uma grande honra ter sido nomeado, pois isso reforça o vínculo da Rede Pampa com o agronegócio e o nosso compromisso em divulgar a importância do segmento para todos os gaúchos através das nossas emissoras”, destacou Alexandre. “Nós temos o objetivo de valorizar tudo aquilo que importa para o povo gaúcho, e nada mais relevante do que o setor que é essencial para a geração de riquezas no Estado”, complementa o presidente da Rede Pampa.

A Fenasoja acontece de 28 de abril a 08 de maio, reunindo cerca de 600 expositores para apresentar as maiores inovações sobre o segmento de maquinários, sementes, exposição de cultivares, acesso ao crédito rural mais atrativo e tecnologias de manejo.

