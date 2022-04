Agro Fenasoja 2022: Show de Gusttavo Lima é transferido para dia 02 de Maio

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

O show de Gusttavo Lima será realizado na segunda-feira, dia 2 de maio, durante a Fenasoja 2022. Foto: Fenasoja Foto: Fenasoja

Fenasoja 2022 e o Divino Club informaram que o show de Gusttavo Lima previsto inicialmente para o dia 28/04, foi transferido para segunda-feira, dia 2 de maio, na Arena VIACERTA Banking, durante a feira. A nova data foi uma solicitação do artista, pois o mesmo passou por um procedimento médico.

A Comissão de Promoções da feira informa que os ingressos especiais já adquiridos são válidos para a apresentação, e quem deseja a devolução, basta solicitar via site de compra. O mesmo vale para quem adquiriu mesas e camarotes. A grande novidade é a abertura do último lote de áreas especiais que são limitadas e já estão disponíveis no www.minhaentrada.com.

Outra informação importante, destacada pela organização, é que ao comprar o acesso ao parque, todos terão direito de assistir aos shows no espaço pista (local aberto sem restrição ao público do parque). O ingresso antecipado custa R$ 15,00 no www.fenasoja.com.br/ingressos.

IMPORTANTE: Todos que adquirirem áreas especiais, precisam também adquirir o ingresso de acesso ao parque. A Comissão de Bilheteria lembra que a organização terá uma fila rápida para ingressos antecipados, garantindo a agilidade no atendimento.

ARENA VIACERTA Banking: A Arena VIACERTA ofertará ao longo das 11 noites de Fenasoja entretenimento e experiências. Inspirado nos festivais de música do Brasil e do Mundo, o espaço terá o Palco Sunset, com atrações a partir das 18h30min, com artistas locais e regionais. Além disso, uma roda gigante foi montada no local, espaços gourmet, incluindo um festival de churrasco, embalados pelo Estúdio de Vidro, uma programação que promoverá interação com o público. A estrutura ainda contempla área especial com banheiros e espaços de descanso. Serão momentos inesquecíveis para serem compartilhados com familiares e amigos.

A Fenasoja 2022 acontece de 28 de abril a 08 de maio no Parque de Exposições Alfredo Leandro Carlson, em Santa Rosa.

