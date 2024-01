Rio Grande do Sul Aprovados em concurso do governo gaúcho, mais de 1,3 mil professores tomam posse

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Eles assumirão os respectivos cargos diretamente nas Coordenadorias Regionais de Educação. Foto: Reprodução Eles assumirão os respectivos cargos diretamente nas Coordenadorias Regionais de Educação. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após a nomeação de 1542 professores aprovados no último concurso público da Rede Estadual, 1.334 deles foram considerados aptos para a posse, que ocorreu até sexta-feira (26). Eles assumirão os respectivos cargos diretamente nas Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) para as quais foram nomeados e iniciarão as atividades a partir da semana que vem.

Para os educadores estarem aptos a iniciar o ano letivo, eles passaram por avaliações médicas e psicológicas e apresentaram toda a documentação exigida para a posse.

A Secretaria da Educação (Seduc) também disponibilizou um guia com dicas de ferramentas, orientações para acesso às plataformas utilizadas, aos principais serviços, às formações educacionais e para utilização das novas tecnologias no desenvolvimento pedagógico dos estudantes.

Para a titular da Seduc, Raquel Teixeira, este processo seletivo é bastante significativo pois, após dez anos, novos profissionais passarão a integrar de forma definitiva a equipe de servidores das escolas estaduais.

“Tornar-se um educador é verdadeiramente inspirador e demonstra o comprometimento de cada um com o crescimento e o desenvolvimento da sociedade. Ser professor é ser um agente transformador. Estamos vivenciando um grande momento de celebração na história da educação gaúcha”, comenta Raquel.

Processo seletivo

O concurso público, cujo edital foi lançado em março de 2023, destinou-se para as áreas de Educação Básica, Educação Profissional e Educação Indígena. As vagas foram distribuídas entre as 30 CREs. O resultado final está disponível no site do Instituto AOCP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aprovados-em-concurso-do-governo-gaucho-mais-de-13-mil-professores-tomam-posse/

Aprovados em concurso do governo gaúcho, mais de 1,3 mil professores tomam posse

2024-01-23