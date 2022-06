Rio Grande do Sul Ar frio traz mínimas baixas e geada ao Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2022

Temperatura já caiu no Oeste e no Sul gaúchos, com previsão de declinar nas demais regiões do Estado.

Uma massa de ar frio avança para o Rio Grande do Sul e vai cobrir o Estado, conforme a MetSul Meteorologia. A incursão de ar frio será responsável por trazer madrugadas de temperatura baixa nesta quarta (29) e na quinta-feira (30), e em algumas regiões ainda na sexta-feira (1º) com chance de geada e possibilidade de marcas negativas em alguns municípios.

Esta incursão de ar frio não é de forte intensidade. O que será determinante para uma queda maior da temperatura durante a noite será o tempo mais aberto e o ar mais seco, condições que não estavam presentes na maior parte do Rio Grande do Sul no último fim de semana, quando ar frio de maior intensidade atuou e havia uma grande cobertura de nebulosidade na maioria das regiões.

O ar frio, ao interagir com o tempo instável provocado por uma frente fria que atuava no final da manhã desta terça no Oeste e no Sul gaúcho, já trazia temperatura baixa para estas regiões enquanto a Metade Norte estava com temperatura amena a elevada, antes da chegada da chuva prevista para a tarde e noite desta terça.

As madrugadas desta quarta e da quinta-feira serão invernais no Rio Grande do Sul. Na quarta, o frio será mais intenso no começo do dia no Oeste gaúcho, ao passo que no Nordeste do Estado, entre a Serra, a Grande Porto Alegre e o Litoral Norte, ainda se espera chuva nas primeiras horas da quarta.

Na quinta, o frio será mais generalizado com frio intenso em algumas regiões ao amanhecer. A Campanha e o Sul gaúcho devem ter 2ºC a 5ºC na maioria dos municípios, mas em alguns locais a temperatura mínima pode descer a 0ºC ou 1ºC. Na Serra do Sudeste, há chance de marcas negativas. Pode fazer 5ºC em Santa Maria e 6ºC ou 7ºC em Porto Alegre no amanhecer da quinta. Na região metropolitana, pode fazer até 4ºC.

Nas áreas de Gramado e Caxias do Sul, a quinta deve começar com 2ºC a 4ºC. Nos Aparados, há possibilidade de marcas de até -2ºC ou -3ºC na quinta e semelhantes na sexta. No Planalto, mínimas de 2ºC a 5ºC na maioria dos municípios. Baixadas no Noroeste gaúcho terão 2ºC a 4ºC quinta cedo.

Com marcas abaixo de 5ºC em parte do Rio Grande do Sul nesta quarta cedo cedo e mais generalizadas na quinta, haverá formação de geada. A geada tende a atingir mais cidades principalmente no começo da quinta com ar mais seco e tempo mais aberto na maioria das cidades.

Em muitas cidades as mínimas já devem ser elevar na sexta-feira (1º), e no fim de semana ar mais quente ingressa em parte do Rio Grande do Sul, o que vai resultar mais uma vez em chuva e alta umidade em diferentes cidades do Estado.

