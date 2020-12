Mundo Arábia Saudita já recebeu 5 milhões de peregrinos em Meca

Por Redação O Sul | 24 de dezembro de 2020

A Umrah é a peregrinação a Meca fora do período do Hajj. Foto: Divulgação/ANBA A Umrah é a peregrinação a Meca fora do período do Hajj. (Foto: Divulgação/ANBA) Foto: Divulgação/ANBA

A Arábia Saudita recebeu cinco milhões de peregrinos e fiéis na Grande Mesquita de Meca desde a retomada da Umrah, em outubro, de acordo com a Agência de Notícias Saudita (SPA, na sigla em inglês). A Umrah é a peregrinação a Meca fora do período do Hajj.

O ministro do Hajj e da Umrah, Mohammed Saleh Benten, informou que nenhum caso de Covid-19 foi registrado entre os fiéis da Umrah até agora. A Arábia Saudita havia suspendido a Umrah em março para evitar a propagação do coronavírus.

O país anunciou em setembro que a Umrah seria retomada em fases. A peregrinação foi reaberta em 4 de outubro, com cidadãos e expatriados autorizados a realizar a Umrah a 30% da capacidade, o equivalente a seis mil fiéis por dia.

Na segunda fase, que teve início em 18 de outubro, o número de peregrinos autorizados a realizar a Umrah aumentou para 15 mil por dia.

A terceira etapa começou em 1º de novembro e permitiu que peregrinos de fora do país também pudessem realizar a Umrah e visitar as Mesquitas Sagradas com 100% da capacidade, o que equivale a 20 mil peregrinos e 60 mil fiéis por dia.

A Arábia Saudita suspendeu todos os voos internacionais e fechou suas fronteiras por uma semana desde segunda-feira (21) devido à nova cepa do vírus. O fechamento pode se estender por mais uma semana, disseram as autoridades.

O que é o Hajj

O quinto pilar sagrado do Islã é o Hajj, peregrinação a Meca e Mina entre o oitavo e o décimo terceiro dia do último mês do calendário islâmico, o Dhu al-Hijja. A peregrinação deve ser feita pelo menos uma vez na vida de muçulmanos que tenham condições financeiras e físicas para realizar a viagem.

O primeiro pilar da religião islâmica é a fé em um Deus único; o segundo, a oração; o terceiro, o Ramadã, jejum do nascer ao pôr do sol durante o nono mês do calendário islâmico; o quarto pilar, a caridade; e o quinto, o Hajj.

Meca, segundo Khaled, é a casa sagrada de Deus, e foi a primeira casa de Deus construída na Terra. O profeta Abraão foi enviado para lá com sua primeira esposa, Hager (ou Hagar), e seu filho ainda bebê, Ismael. Abraão deixou a mulher e o filho em Meca com um pouco de água e comida. Quando acabou a água, Hagar saiu para procurar água entre as montanhas de Al Safa e Al Marwa, segunda parte da peregrinação, e encontrou o poço de Zamzam, com a água sagrada, do lado da Caaba.

A viagem com o intuito de realizar o quinto pilar do Islã é um pedido de perdão e uma limpeza espiritual, um momento de encontrar outros irmãos, em que todos estão em posição de igualdade, com roupas brancas, sem bolso, sem costura, de chinelo. Cada oração em Meca equivale a cem mil orações, e em Medina, a mil orações.

As informações são da Agência de Notícias Brasil-Árabe.

