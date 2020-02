Agro Arena Agrodigital é a grande novidade da Expodireto Cotrijal 2020

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

A grande novidade da feira de 2020 é um espaço dedicado às tecnologias digitais do agronegócio que têm transformado a forma do agricultor trabalhar e buscar resultados. A Arena Agrodigital terá 1,6 mil metros quadrados e vai reunir em torno de 40 grandes empresas e startups do Agro mundial. Em formato de arena, terá também quatro miniauditórios com palestras simultâneas com grandes especialistas no assunto.

“É um espaço inovador, que trará mais visibilidade para a Expodireto e empresas expositoras, além de conectar o produtor com as tecnologias digitais que vêm revolucionando o campo”, afirmou Nei César Manica.

A Expodireto Cotrijal é reconhecida como uma feira que reúne o que tem de mais atual em termos de máquinas e implementos agrícolas, produção vegetal e animal e serviços, facilitando o acesso do produtor. Nos 98 hectares, também abre espaço para a agricultura familiar, discute os principais temas de interesse do setor, através de fóruns e palestras em dois auditórios e aproxima empresas estrangeiras e brasileiras, através da Área Internacional. Anualmente, mais de 70 países estão representados na feira, que em 2019 gerou R$ 2,4 bilhões em negócios para os expositores.

“É um mundo de informações, tecnologias e oportunidades que tem feito a diferença no campo e alavanca negócios das empresas”, ressaltou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder.

