Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Foto: Banco de Dados/O Sul

Para que os visitantes da 21ª Expodireto não percam nenhum detalhe da Arena Agrodigital – a grande novidade da feira em 2020 –, a Cotrijal desenvolveu um aplicativo. Disponível para os sistemas operacionais IOS e Android, o App é gratuito e está disponível na Apple Store e Google Play Store com o nome de ‘Arena Agrodigital’.

Os usuários terão acesso à programação e poderão se cadastrar previamente, garantindo assim a sua vaga. Basta clicar em ‘QUERO PARTICIPAR’ e preencher um cadastro simplificado, como nome, e-mail, telefone e empresa em que trabalha. No momento do cadastro, também pode ser sinalizada a necessidade de emissão de certificado de participação – que será enviado após o evento.

O software conta ainda com funcionalidade de agenda integrada ao smartphone; lista de expositores; mapa de localização; e notícias relacionadas.

O analista de Negócios de TI da Cotrijal, Fabrício Salles, destaca que, com o App, a organização buscou inovar para garantir uma boa experiência para os usuários. “É uma plataforma que vai colaborar para a organização dos visitantes. Eles poderão gerenciar a sua programação com o auxílio do aplicativo e, para o próximo ano, pretendemos ampliar para toda a programação oficial da feira”, destaca.

