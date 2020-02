Agro A 21ª Expodireto Cotrijal anuncia mudanças na estrutura do Parque. Evento acontece entre os dias 2 e 6 de março, em Não-Me-Toque

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Foto: Divulgação

A 21ª Expodireto Cotrijal, de 2 a 6 de março de 2020, contará com mais uma estrutura fixa. Desta vez, da Prefeitura e Câmara de Vereadores de Não-Me-Toque. A reunião para definir projeto aconteceu em janeiro, na sede da Cotrijal em Não-Me-Toque.

Além do presidente da Cotrijal, Nei César Manica, e o vice-presidente, Enio Schroeder, participaram do encontro o prefeito de Não-Me-Toque, Pedro Paulo Falcão da Rosa; o presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Alberto Bacher – Betão; o secretário de Desenvolvimento, Jair Kilp; a diretora Executiva, Nicole Daudt; e o assessor Jurídico, Mauricio Defante.

O parque com 98 hectares recebe mais de 500 expositores anualmente, sendo alguns estandes permanentes. Os líderes do Executivo e Legislativo justificaram que a construção da sede representaria economia aos cofres públicos a longo prazo, com montagem de estande, layouts internos e externos e locação de móveis. “São cinco dias de intensa programação, reunindo milhares de visitantes. A Câmara de Vereadores também realiza suas atividades diretamente do parque e, com a nova sede, garantirá um atendimento com ainda mais qualidade a todos os visitantes”, apontou Carlos Alberto Bacher, presidente da Câmara de Vereadores.

O prefeito de Não-Me-Toque acrescentou que entendendo a importância do evento para o desenvolvimento do município, o Poder Executivo estende as suas atividades para o parque. “A sede fixa é uma maneira de mostrar, ainda mais, a seriedade e o comprometimento da administração municipal com a Expodireto Cotrijal”, acrescentou Pedro Paulo Falcão da Rosa.

A iniciativa do presidente do Poder Legislativo foi adotada pelo Executivo Municipal e aceita pela direção da Cotrijal. A partir de agora, serão estudas as formas legais para a concessão do projeto.

“Recebemos com satisfação a solicitação dos poderes públicos de Não-Me-Toque. Este é um sinal de que a Expodireto está cada vez maior, mais prestigiada e fortalecida”, concluiu o presidente da Cotrijal.

