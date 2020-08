Com cerca de 14 milhões de habitantes, a região metropolitana de Buenos Aires concentra 90% dos casos do país, de 44 milhões de habitantes. (Foto: Reprodução)

Com cerca de 14 milhões de habitantes, a região metropolitana de Buenos Aires concentra 90% dos casos do país, de 44 milhões de habitantes

A Argentina somou nesta segunda-feira (24) 7.366 mil mortos pelo novo coronavírus e bateu o recorde diário de óbitos no país, chegando a 381, anunciou o Ministério da Saúde. O número de infectados é de 350.854 desde março.

Com cerca de 14 milhões de habitantes, a região metropolitana de Buenos Aires concentra 90% dos casos do país, de 44 milhões de habitantes.

O aumento dos casos na região metropolitana levou o governo a frear, no fim de julho, a flexibilização progressiva do confinamento em vigor desde 20 de março. No restante do território argentino, a quarentena é mais flexível e acompanha a evolução do número de casos.

“A Argentina registrou uma média diária de 6.034 casos nas últimas semanas”, informou a secretária de Acesso à Saúde, Carla Viccotti. Apesar dos números altos, milhares de pessoas manifestaram-se na semana passada contra a prorrogação do confinamento, um protesto incentivado pela oposição ao governo de Alberto Fernández.