O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o terceiro país na América Latina com mais mortes na pandemia. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o terceiro país na América Latina com mais mortes na pandemia

O Peru, que enfrenta uma recidiva do coronavírus, ultrapassou os 600.000 casos confirmados nesta segunda-feira (24), mas registrou o menor número de mortes diárias em dois meses e meio, informou o Ministério da Saúde.

O número total de infecções subiu para 600.438, com 6.122 novos casos confirmados nas últimas 24 horas, enquanto as mortes aumentaram para 27.813, com 150 novos óbitos, o menor número diário desde 8 de junho, de acordo com o balanço do Ministério.

Entre o total de mortos, há pelo menos 82 jornalistas, 139 médicos e mais de 400 policiais desde que a pandemia chegou ao Peru há mais de cinco meses. Os pacientes recuperados aumentaram para 407.301 (+7.944), de acordo com o balanço.

O Peru, com 33 milhões de habitantes, é o terceiro país na América Latina com mais mortes na pandemia, depois do Brasil e do México, e o segundo em infecções, atrás do Brasil.

A marca de meio milhão de casos foi superada em 13 de agosto. Proporcionalmente à sua população, é o país mais castigado pela Covid-19 da região, com 839 mortes por milhão de habitantes.