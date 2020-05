Polícia Armas, munições e aves caçadas ilegalmente são apreendidas em Alegrete

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Vinte e quatro perdizes foram caçadas na Área de Preservação Ambiental do Ibirapuitã Foto: PRF/Divulgação Vinte e quatro perdizes foram caçadas na Área de Preservação Ambiental do Ibirapuitã. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na tarde de domingo (17), na Estrada dos Pinheiros, próximo à BR-290, em Alegrete, na Fronteira Oeste do RS, três espingardas, 178 munições e 24 perdizes caçadas na Área de Preservação Ambiental do Ibirapuitã.

Segundo informações divulgadas na manhã desta segunda-feira (18), os policiais abordaram uma caminhonete Amarok com placas de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Os três ocupantes do veículo se identificaram como caçadores, apresentando documentação do armamento e da munição, além de documentos autorizativos para o manejo de javalis. No entanto, eles possuíam 24 aves da fauna silvestre mortas, limpas e congeladas. O trio admitiu que caçou as perdizes na área de preservação ambiental.

Os homens, de 25, 39 e 69 anos, que não tinham antecedentes criminais, foram encaminhados à polícia judiciária local. As armas foram apreendidas por terem sido utilizadas para a caça ilegal.

