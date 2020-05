Polícia Polícia prende mulher que comandava o tráfico de drogas em Esteio

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Foram apreendidos quase dois quilos de crack, porções de maconha, balança de precisão e dinheiro. (Foto: Polícia Civil/Divulgação)

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada deste domingo (18), a Operação Xeque Mate para combater o tráfico de drogas em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante a ação, duas mulheres foram presas em flagrante, sendo uma delas a líder de um grande esquema de comercialização de entorpecentes na cidade. Os nomes das criminosas não foram divulgados pela polícia.

Os agentes apreenderam quase dois quilos de crack, porções de maconha, balança de precisão e dinheiro.

“As investigações duraram cerca de um mês, sendo realizado um mapeamento das principais lideranças da região. O processo consistia em um forte sistema de abastecimento, transporte, segurança e vendas no varejo de drogas. Os entorpecentes eram fornecidos em grandes quantidades, e entre os mais vendidos estava o crack. A dupla foi presa no momento em que iria realizar a distribuição em 11 pontos de tráfico em Esteio”, relatou a delegada Luciane Bertolletti.

Uma das presas é companheira, além de “braço direito”, do homem que era o tradicional comandante de parte do tráfico na Região Metropolitana. O criminoso está preso. “Ele é apontado como um dos chefes da maior organização criminosa em atividade no Estado e foi transferido para um presídio federal neste ano, acumulando mais de 65 anos de pena pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, extorsão e homicídios ”, completou a delegada.

