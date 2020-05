Porto Alegre Avenida João Wallig, em Porto Alegre, é bloqueada para consertos na rede pluvial

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Bloqueio ocorre perto do Shopping Iguatemi Foto: Julia Barth/Dmae Bloqueio ocorre perto do Shopping Iguatemi. (Foto: Julia Barth/Dmae) Foto: Julia Barth/Dmae

A avenida João Wallig está com bloqueio total, desde a manhã desta segunda-feira (18), no trecho entre a Túlio de Rose e a Nilo Peçanha, no bairro Jardim Europa, em Porto Alegre, para a continuação de consertos pluviais na região.

No local, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) está substituindo um trecho de dois metros da canalização de 600 milímetros e envelopando aproximadamente 30 metros da rede de 1.000 milímetros, além de reconstruir três poços de visita. Os serviços começaram no dia 28 de abril e deverão ser concluídos em 1° de junho, com a aplicação de recursos na ordem de R$ 141 mil.

Os condutores que utilizarem a João Wallig em direção à Nilo Peçanha devem acessar a Túlio de Rose à esquerda, seguir por duas quadras, dobrar à direita na rua Veríssimo do Amaral e retornar à avenida Nilo Peçanha. As paradas de ônibus ao lado do Shopping Iguatemi ficarão desativadas, e a opção é o embarque na Nilo Peçanha junto ao shopping. Agentes da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) auxiliam os motoristas na região.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre