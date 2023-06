Porto Alegre Arraial da Vacinação imuniza contra a gripe neste domingo na Redenção, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











As equipes atenderão das 10h30 às 16h30, em ônibus estacionado no Parque da Redenção entre o espelho d’água e o chafariz, em Porto Alegre Foto: Giulian Serafim/PMPA As equipes atenderão das 10h30 às 16h30, em ônibus estacionado no Parque da Redenção entre o espelho d’água e o chafariz, em Porto Alegre (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em clima de festa junina e com os esforços voltados à ampliação da cobertura vacinal dos porto-alegrenses contra a gripe, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) realiza neste domingo (18), o 1º Arraial da Vacinação.

As equipes atenderão das 10h30 às 16h30, em ônibus estacionado no Parque da Redenção entre o espelho d’água e o chafariz, em Porto Alegre. A ação da SMS integra as programações do Arraiá da Redenção, que é realizado pela prefeitura do Parque da Redenção e pelo Coletivo Poa com apoio da Prefeitura de Porto Alegre. Conta com shows de artistas locais, expositores de feiras e gastronomia variada.

Pessoas a partir de seis meses de idade podem receber a vacina contra a gripe, em especial os grupos prioritários como idosos, gestantes e crianças. Até o momento, na população alvo foram aplicadas mais de 415.811 doses nas unidades de saúde do município. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é a imunização de pelo menos 80% dos públicos elegíveis.

“A imunização da população é fundamental para reduzir a circulação do vírus da gripe e evitar o agravo de doenças respiratórias e consequentes internações hospitalares”, reforça a diretora de Atenção Primária Vânia Frantz

A vacina é anual e protege contra três cepas do vírus influenza que mais circularam no ano. Para receber a dose contra a influenza é preciso estar bem de saúde e não apresentar quadro agudo de gripe.

Unidades de saúde

A vacina contra gripe está disponível nas unidades de saúde de segunda a sexta-feira, no horário de funcionamento de cada serviço – incluindo as unidades que funcionam em horário estendido (em 17 unidades, até as 22h).

Aos sábados e domingos, até o final do inverno, a vacinação é oferecida em unidades de saúde definidas pela SMS. A medida integra as ações da prefeitura para a Operação Inverno. A partir da administração da vacina, o organismo necessita de 15 dias para criar os anticorpos necessários, garantindo a proteção contra os vírus.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/arraial-da-vacinacao-imuniza-contra-a-gripe-neste-domingo-na-redencao-em-porto-alegre/

Arraial da Vacinação imuniza contra a gripe neste domingo na Redenção, em Porto Alegre

2023-06-15