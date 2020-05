Acontece Arte Sesc lança programação para aproximar artistas do público que está em casa

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação: Cultura Arte Sesc)

O cancelamento de eventos presenciais durante o período de distanciamento social tem impactado a classe artística. Ao mesmo tempo, para quem está em casa, arte e cultura se tornaram elementos indispensáveis para aproveitar o dia com mais qualidade. Pensando nisso, o Sesc/RS criou o projeto Arte Sesc – Em Casa com Você. A partir desta quinta-feira (21) a 31 de junho, artistas de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Passo Fundo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Torres realizarão ações virtuais que contemplam todo o tipo de expressão cultural.

Na programação estão mais de 60 apresentações, workshops, oficinas e bate-papos que contemplam teatro, circo, dança, cinema, artes visuais, literatura e música. Serão 31 ações transmitidas ao vivo e 24 vídeos gravados. As atividades foram projetadas para atingir um público amplo, indo da programação infantil à terceira idade.

Confira a programação:

21/05 (Quinta-feira)

DUO de Viola e Acordeon (Rafael de Boni e Valdir Verona), de Caxias do Sul

Horário: 20h30

Local: Ao vivo direto do Facebook e Youtube do Sesc/RS: www.facebook.com/sescrs e www.youtube.com/sescrs

25/05 (Segunda-feira)

Cine Debate

Horário: 19h

Local: Ao vivo direto do Facebook do Sesc Lajeado: www.facebook.com/sesclajeadors

26/05 (Terça-feira)

Conversa com Flávia Pozzobon

Horário: 19h

Local: Ao vivo direto do Facebook do Sesc Lajeado: www.facebook.com/sesclajeadors

27/05 (Quarta-feira)

Banda Jon&Rock!

Horário: 20h

Local: Ao vivo direto do Youtube do parceiro: https://www.youtube.com/channel/UC0pYs7L0t1FQdeW54xIh8Lg

28/05 (Quinta-feira)

Yangos

Horário: 20h

Local: Ao vivo direto do Facebook do Sesc/RS: www.facebook.com/sescrs

29/05 (Sexta-feira)

Samuka Channel

Horário: 20h

Local: Ao vivo direto do Facebook do Sesc/RS: www.facebook.com/sescrs

30/05 (Sábado)

Histórias da África – Griô

Horário: 17h

Local: Ao vivo direto do Facebook e Youtube do Sesc/RS: www.facebook.com/sescrs e www.youtube.com/sescrs

31/05 (Domingo)

Nariz de Palhaço

Horário: 17h

Local: Ao vivo direto do Facebook do Sesc Torres: www.facebook.com/sesctorres

