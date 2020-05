Acontece Live traz especialistas para debater sobre alfabetização infantil em tempos de pandemia

Por Redação O Sul | 19 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação)

Nesta terça-feira (19), às 14h30 será realizada uma live para debater sobre o tema “Em tempos de isolamento, como fica a alfabetização das crianças”. A iniciativa é “Do Mundo para a Escola”.

Vão participar do encontro, a Secretária Municipal da Educação de Curitiba, formada em Pedagogia, mestra e doutora em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, Maria Silvia Bacila, e a Professora do curso de Letras na PUCPR, formada em letras com doutorado em estudos linguísticos e coautora da coleção didática de Língua Portuguesa (1º ao 9º ano), Angela Mari Gusso.

Na ocasião, as convidadas debaterão sobre as estratégias que as escolas e os pais devem adotar para minimizar os impactos da suspensão das aulas para crianças que estão na faixa etária de alfabetização. A conversa será conduzida pelo coordenador da unidade de tecnologias educacionais da Positivo, educador Edson Santos, e transmitida ao vivo pelo Facebook da instituição.

