Artilheiro da década, Gabigol perdeu apenas um dos 50 jogos em que marcou pelo Flamengo

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2021

Com 63 gols, o camisa 9 também é o artilheiro do Flamengo na última década. (Foto: Divugação/Flamengo)

Com 63 gols pelo Flamengo, Gabigol foi o jogador que mais balançou as redes no período entre 2011 e 2020. E com outro dado interessante: em todas as 50 partidas em que o atacante deixou sua marca, o time perdeu apenas uma vez.

Ao todo, nos 50 jogos em que Gabigol marcou, o Flamengo conseguiu 40 vitórias e nove empates. A única derrota foi para o São Paulo, no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2020.

“Fico feliz em poder ajudar com meus gols, com a equipe vencendo é melhor ainda. Que eu possa seguir marcando. Estou motivado para esse ano que se inicia”, afirmou o atacante.

Após cumprir suspensão contra o Fortaleza, Gabigol está novamente à disposição do técnico Rogério Ceni. Ele é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, com 20 gols – além de 10 assistências.

Artilheiros da década do Flamengo: Gabigol – 63 gols; Bruno Henrique – 53 gols; Hernane – 45 gols; Guerrero – 43 gols; Diego – 41 gols.

