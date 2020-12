Celebridades Ary Fontoura sobre sucesso na internet: “Comecei a mostrar meu cotidiano, só que fazia tudo errado”

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Aos 87 anos, o ator tornou-se fenômeno nas redes sociais durante a pandemia de coronavírus Foto: Reprodução/Instagram Aos 87 anos, o ator tornou-se fenômeno nas redes sociais durante a pandemia de coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Ary Fontoura, aos 87 anos de idade e 72 de carreira, tornou-se um fenômeno no Instragram, rede social na qual soma 2 milhões de seguidores, dos quais 300 mil ganhou durante a pandemia. O ator contou que o motivo do sucesso na internet foram as mensagens positivas que ele conseguiu passar.

“Minhas mensagens e fotos postadas no Instagram fizeram sucesso, porquê as pessoas toparam dar uma bela tapiada na cabeça durante a pandemia, levando o isolamento de uma forma positiva como era minha intenção. Minhas mensagens eram, e são, positivas e as pessoas precisavam e, ainda precisam, disso, porque não acabou”, avalia o ator, que também elogiou sua equipe de trabalho.

“Além disso, tenho a excelente assessoria do Rodrigo Adriano, meu secretário que faz tudo para mim, a quem devo o grande entusiasmo e mérito do êxito desta página.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades