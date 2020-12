Celebridades Bruna Marquezine brinca com Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso: “Surubão 2.0 nas Maldivas”

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2020

A atriz fez uma piada relembrando o boato de que alguns atores costumavam fazer surubas em Noronha Foto: Instagram/Bruna Marquezine A atriz fez uma piada relembrando o boato de que alguns atores costumavam fazer surubas em Noronha. (Foto: Instagram/Bruna Marquezine) Foto: Instagram/Bruna Marquezine

Bruna Marquezine divulgou na nesta segunda-feira (30) seu novo trabalho, a série Maldivas na Netflix. A atriz divulgou a chamada do programa, que conta com Manu Gavassi, Carol Castro, Klebber Toledo, Sheron Menezzes, Guilherme Winter, Vanessa Gerbelli no elenco, e logo viralizou nas redes sociais. Uma fã, então, quis saber se Marquezine tinha convidado Bruno Gagliasso para participar do projeto.

“Seria Noronha, né?”, respondeu o ator, se referindo a Fernando de Noronha, onde tem uma pousada e sempre costuma ir. Giovanna Ewbank, esposa do ator, também entrou na conversa. “Agora é Maldive-se [risos]. Amou?”, brincou ela, se referindo à famosa frase dita por Marquezine.

Foi então que a atriz fez uma piada, relembrando o boato de que alguns atores costumavam fazer surubas em Noronha, que acabou virando meme. “Ai, por favor! Surubão 2.0 nas Maldivas”, escreveu ela, tirando sarro.

