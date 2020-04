Notícias As ações de combate ao coronavírus em residenciais de idosos em Porto Alegre receberão 1 milhão e 200 mil reais

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2020

Segmento etário é um dos mais vulneráveis à Covid-19. (Foto: EBC)

Um reunião virtual entre o representantes do Comui (Conselho Municipal do Idoso) e o secretário municipal de Relações Institucionais de Porto Alegre, Christian Lemos, definiu detalhes da transferência de recursos emergenciais para o combate ao coronavírus ILPIs (instituições de longa permanência de idosos) na capital gaúcha. Segundo a prefeitura, os repasses devem totalizar R$ 1,2 milhão.

As instituições vão apresentar projetos de até R$ 70 mil para adequação de espaços, conforme orientação da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) e despesas com recursos humanos. Também serão destinados R$ 467 mil em cotas proporcionais a cada entidade, para a compra de equipamentos de proteção individual, bem como materiais de higiene e limpeza.

“Os idosos são considerados o grupo mais vulnerável à Covid-19, e por esse motivo é essencial o fortalecimento de ações que possam ampliar a proteção desse segmento durante a pandemia”, ressaltou Lemos.

O mesmo valor – R$ 1,2 milhões – será aplicado pelo governo do Rio Grande do Sul, por meio da Sict (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia) em um projeto de estímulo a ações de combate à pandemia. Conforme previsto em um edital lançado nesta terça-feira, o programa “Inova RS” receberá as propostas até o dia 18 de maio, através do e-mail edital-inova-covid19@sict.rs.gov.br.

A divulgação final dos resultados ocorrerá no dia 12 de junho e a assinatura dos convênios será feita em um prazo de até 15 dias. De acordo com o Palácio Piratini, a iniciativa é de grande importância, no âmbito do impacto da Covid-19 sobre a economia e a sociedade gaúcha, contribuindo para os esforços da comunidade científica para conter o avanço da doença.

(Marcello Campos)

