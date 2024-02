Esporte As dúvidas do Grêmio para enfrentar o Inter neste domingo

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Duelo de goleiros: Caíque e Marquesín na disputa pelo gol do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Agustín Marchesín ou Caíque, quem será o titular no gol do Grêmio no clássico do próximo domingo (25)? Marchesín, contratado nesta temporada, ainda busca sua melhor forma após jogar pouco no último ano pelo Celta de Vigo. Apesar de sua experiência internacional, incluindo convocações para a seleção argentina, não convenceu totalmente nas seis partidas que disputou pelo Gauchão, com uma média de 0,7 gol sofrido por jogo.

Caíque, por outro lado, aproveitou bem suas oportunidades. Em sete jogos, sofreu apenas três gols, apresentando uma média de defesas por jogo superior à de Marchesín. Ambos os goleiros ainda não tiveram a chance de atuar em um Gre-Nal, aumentando a curiosidade sobre a escolha do técnico Renato.

Marchesín registra uma média de 0,7 gol sofrido por jogo contra 0,4 de Caíque, que também leva vantagem nas defesas, com uma média de 3,1 por partida, contra 2,7 do argentino.

Além do goleiro, ainda há dúvidas se Du Queiroz e Nathan Fernandes irão iniciar o jogo e se Diego Costa ficará no banco.

Treino fechado

O plantel gremista realizou mais um treinamento no CT Luiz Carvalho focado no clássico Grenal do próximo domingo, às 18h, no Estádio Beira-Rio, válido pela 10ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O trabalho foi fechado à imprensa e o técnico Renato Portaluppi passou a trabalhar questões técnicas e táticas da equipe que vai a campo no clássico.

