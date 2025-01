Colunistas As máscaras dos velhos carnavais

Por Dartagnan da Silva Zanela | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O escritor argentino Ernesto Sábato, em seu livro “Heterodoxia”, dizia que falar mal da filosofia é, inevitavelmente, também fazer filosofia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O escritor argentino Ernesto Sábato, em seu livro “Heterodoxia”, dizia que falar mal da filosofia é, inevitavelmente, também fazer filosofia. Mas má filosofia. Também podemos afirmar que ficar tecendo mil e um elogios à filosofia, e à vida intelectual, não é, nem de longe, uma atitude digna de um postulante a filósofo.

Esses dois personagens, de certa forma, são figuras típicas do nosso tempo, onde todos nós vivemos atolados até os gorgomilos com informações de toda ordem e dos mais variados níveis de credibilidade e valia.

O primeiro, de um modo geral, se ufana de ser uma pessoa prática, formatada pela rotina, devidamente esquadrinhada pelas expectativas que são apresentadas pela sociedade e estimuladas pela grande mídia e pelos círculos de escarnecedores digitais.

O segundo, por sua vez, é muitíssimo semelhante ao primeiro, porém, não quer, de jeito-maneira, se sentir semelhante a ele. Nada disso. O abençoado quer parecer melhor, sem o sê-lo; quer porque quer exalar ares de sabedoria, sem nunca ter aspirado ascender a ela; quer transparecer profundidade, sem nunca ter almejado deixar de lado as platitudes nossas de cada dia.

No fundo (e não é tão fundo assim), os dois personagens são muito semelhantes e, ambos, cada um ao seu modo, são o reflexo daquilo que convencionou-se chamar de espírito burguês que, como bem nos lembra Gustavo Corção, é a elevação do materialismo oco, do hedonismo raso e do egocentrismo tacanho a condição de colunas de sustentação de uma vida desprovida de sentido.

Dito de outro modo: o indivíduo de índole nobre, como nos lembra o escritor colombiano Nicolás Gómez Dávila, seria aquele que está satisfeito com aquilo que ele tem (pouco importando quanto seja), porém, sempre está insatisfeito com a pessoa que ele é; já o sujeito de índole burguesa é o tipinho que está muito satisfeito com a pessoinha que é, porém, nunca está contente com aquilo que tem.

Nesse sentido, as pessoas avessas a filosofia, ou que dissimulam interesse por ela, tem uma estreiteza de horizonte similar, tendo a mesma perspectiva existencial, as mesmas preocupações e interesses, tendo apenas uma sutil distinção: os primeiros são soberbos e inconstantes; os segundos, levianos e dissimulados.

Enfim, duas máscaras tristes para encobrir a torpe alienação que os aproxima.

Dartagnan Zanela – professor, escrevinhador e bebedor de café. Autor de “A Quadratura do Círculo Vicioso”, entre outros livros.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/as-mascaras-dos-velhos-carnavais/

As máscaras dos velhos carnavais

2025-01-10