Colunistas Fatos históricos do dia 2 de maio

Por Efemérides | 2 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1500 — A esquadra de Pedro Álvares Cabral parte da baía de Cabrália (Brasil) continuando sua viagem para as Índias. A nau comandada por Gaspar de Lemos retorna para Portugal levando a notícia do descobrimento da nova terra.

1536 — Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII de Inglaterra, é presa na Torre de Londres sob acusações de adultério.

1568 — Maria, rainha da Escócia, escapa do Castelo de Lochleven.

1611 — Publicada a Versão Autorizada do Rei Jaime da Bíblia pela primeira vez em Londres, Inglaterra, pelo editor Robert Barker.

1886 — Inaugurado o Passeio Público, em Curitiba.

1952 — O primeiro avião do tipo jato comercial do mundo, o de Havilland Comet 1 faz seu primeiro voo, de Londres a Joanesburgo.

1955 — Tennessee Williams ganha o Prêmio Pulitzer de Teatro por Gata em Teto de Zinco Quente.

1964 — Primeira ascensão do Shishapangma, a 14ª montanha mais alta do mundo e a mais baixa das montanhas com mais de 8 mil metros de altitude.

1965 — O presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, anuncia que 14 mil soldados permanecerão na República Dominicana para impedir que o país se converta em um Estado comunista.

1968 — França: início das manifestações estudantis de Maio de 1968.

1969 — O navio de passageiros britânico Queen Elizabeth 2 parte de Southampton em sua viagem inaugural com destino a Nova York.

1982 — Guerra das Malvinas: o submarino nuclear britânico HMS Conqueror afunda o cruzador argentino ARA General Belgrano.

2011 — Surto de E. coli atinge a Europa, principalmente a Alemanha, deixando mais de 30 pessoas mortas e muitas outras doentes.

2012 — Vendida em Nova York uma versão pastel de O Grito, do pintor norueguês Edvard Munch, por 120 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde mundial para uma obra de arte em leilão.

Nascimentos

1892 — Manfred von Richthofen, aviador alemão (m. 1918).

1909 — Ataulfo Alves, compositor e cantor brasileiro (m. 1969).

1930 — Beatriz Lyra, atriz brasileira.

1950 — Fausto Silva, apresentador de televisão brasileiro.

1952 — Antônio Nóbrega, artista e músico brasileiro.

1955 — Donatella Versace, estilista italiana.

1962 — Mayara Magri, atriz brasileira.

1972 — Dwayne Johnson, ator e lutador norte-americano.

1974 — Luciana Ávila, jornalista brasileira.

1975 — David Beckham, futebolista britânico.

1985 — Lily Allen, cantora britânica.

Falecimentos

1519 — Leonardo da Vinci, artista e cientista italiano (n. 1452).

1857 — Alfred de Musset, poeta francês (n. 1810).

1884 — Adelino Fontoura, poeta, jornalista e ator brasileiro (n. 1859).

1930 — Isidor Gunsberg, enxadrista húngaro (n. 1854).

1932 — Juliano Moreira, médico psiquiatra brasileiro (n. 1873).

1957 — Joseph McCarthy, político estadunidense (n. 1908).

1985 — Attilio Bettega, automobilista italiano (n. 1953).

1990 — René Gagnaux, médico suíço (n. 1929).

1993 — Armando Bógus, ator brasileiro (n. 1930).

1997 — Paulo Freire, sociólogo e pedagogo brasileiro (n. 1921).

1999 — Oliver Reed, ator britânico (n. 1938).

2004 — Paul Guimard, escritor francês (n. 1921).

2008 — Ricardo Izar, político brasileiro (n. 1938).

2009 — Augusto Boal, dramaturgo brasileiro (n. 1931).

2010 — Lynn Redgrave, atriz britânica (n. 1943).

2013 — Jeff Hanneman, guitarrista norte-americano (n. 1964).

2014 — Mãe Dináh, vidente brasileira (n. 1930).

