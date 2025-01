Cláudio Humberto Planalto quer desenterrar “projeto das fake news”

Por Cláudio Humberto | 10 de janeiro de 2025

(Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O governo Lula quer aproveitar a mudança da Meta nas plataformas de redes sociais, que vai alterar a política de checagem de fatos, reduzindo a influência das suspeitíssimas agências de checagem, para desenterrar o que chamam de “PL das Fake News”, mas conhecido na oposição como “PL da Censura”. O texto, votado no Senado, foi alterado na Câmara pelo relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), que mexeu tanto no projeto que virou uma regulamentação das redes sociais.

Plano B

No governo, há a aposta de que o Ministério Público Federal (MPF) deve arroxar a Meta contra a mudança. O Planalto quer embarcar na onda.

Pra ontem!

Se não houver mudança na última hora, Lula se reúne hoje (10) com assessores no Planalto para tratar sobre o avanço do projeto.

Como estátua

Sem votos pela aprovação, a proposta parou na Câmara. O texto desagradou e Arthur Lira (PP-AL) mandou criar outro grupo de trabalho.

Sem pressa

Para andar, os partidos precisam indicar quem vai compor o grupo, mas a disposição da oposição, contrária ao texto, é menor do que zero.

Esquerda lidera recebimento de emendas em 2025

Prefeitos alinhados à esquerda começaram o ano na liderança de municípios que mais receberam emendas parlamentares. O pagamento do recurso, valiosa ferramenta na costura eleitoral, é controlado pelo governo federal. No topo da lista está o município de Normandia (RR), do prefeito indígena Dr. Raposo (PP), recebeu R$ 7,3 milhões. Raposo se reelegeu em chapa montada com a federação Psol/Rede e o PSD.

Em segundo

Afogados da Ingazeira (PE) vem logo atrás, R$ 5 milhões. O prefeito, do PSB, se coligou com PT, PCdoB, PV, SDD, Avante, Podemos e MDB.

O bronze

Pocinhos (PB) levou a terceira maior emenda para municípios, R$ 4,2 milhões. A prefeita, que pediu votos para Lula (PT), tem o vice do PSB.

Filho único

De oposição na lista dos 10 municípios que mais receberam emenda, só o prefeito Vandeco (União) de União do Sul (MT), recebeu R$ 3,9 milhões

Na miúda

O Itamaraty está com outro abacaxi para descascar, a constrangedora situação da eleição fake na Venezuela. O Ministério das Relações Exteriores fechou o dia sem nota pública parabenizando, ou não, o ditador Nicolás Maduro pela “posse”, que ocorreu nesta quinta-feira (9).

Explica aí

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) cobrou do ministro Renan Filho (Transportes), explicações sobre a situação de pontes, viadutos, túneis, passarelas etc., que estão sob responsabilidade do DNIT.

Tem data

Sidônio Palmeira, que vai substituir Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação da Presidência, já sabe o dia em que vai assumir a pasta. Será na próxima semana, terça-feira (14).

Deu ruim

O reajuste salarial da elite política Manaus acabou na Justiça, que mandou suspender tudo. Os vencimentos do prefeito passariam de R$ 27 mil para R$ 35 mil. Já os vereadores sairiam de R$ 18 mil para R$ 26 mil.

Gatos pingados

O mirrado número de militantes que compareceram ao evento armado por Lula para lembrar o vandalismo do 8 de janeiro é mais um fiasco de público na conta do ministro Márcio Macêdo (Secretaria-Geral).

Amante

Sérgio Moro (União-PR) acusou o governo Lula de apoiar o regime criminoso do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. “Lula é o amante secreto de Maduro”, provocou o senador.

Fora

Corajosos venezuelanos se manifestaram nas ruas de Brasília em protesto contra a “posse” do ditador Nicolas Maduro. Do lado do governo Lula, bico fechado. Nada de notas do presidente ou do Itamaraty.

Passe no RH

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, soou o alerta na Esplanada, que espera a reforma só para depois da troca de comando da Câmara e do Senado, em fevereiro: novas substituições podem ocorrer ainda este mês

Pensando bem…

…o governo Lula deveria se preocupar com outra meta.

PODER SEM PUDOR

Gado vacum, só um

Os adversários de Benedicto Valadares, em Minas, eram cruéis e implacáveis, criando variadas versões sobre sua burrice. Terminaram construindo estrofes de indiscutível mau gosto, mas de muito efeito político:

O Brasil tem muitos muares,

E muito gado vacum.

Mas Benedicto Valladares

Só tem um.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-01-10