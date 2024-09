Expointer “As palavras comovem, o exemplo arrasta”, diz Eduardo Leite aos Destaques do Agro gaúcho

Governador Eduardo Leite mencionou o poder dos bons exemplos, durante entrega do 3º Troféu Destaques do Agro, na Casa da Rede Pampa na Expointer.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, esteve presente na cerimônia de entrega do 3º Troféu Destaques do Agro, nesta quinta-feira (29). Em seu discurso, ele valorizou muito os cinco agraciados da noite e focou no poder dos bons exemplos para “irradiar, contagiar e gerar a motivação necessária” nas pessoas.

“Em tantas pessoas que a gente talvez não consiga nem mensurar, esses exemplos vão tocar e provocar a mobilização, a movimentação delas para perseguir os seus sonhos a partir das suas vocações. Então, nunca desprezem o poder do exemplo. Tem uma frase que justamente diz isso: As palavras comovem, o exemplo arrasta. E é esse exemplo que se coloca em evidência para que a gente possa arrastar tantas pessoas”, declarou o governador gaúcho.

Os agraciados dos cinco prêmios deste ano foram: Sérgio Henrique Mosele, de Erechim, na categoria “Melhores Práticas Ambientais”; José Adriano Chiochetta, de Nova Araçá, na categoria “Técnico Especialista em Agro”; Cooperativa dos Produtores Rurais de Venâncio Aires, na categoria “Agroindústria Familiar”; Sedenir Bampi, de Farroupilha, na categoria “Produtor Agro”; e Gabriel Bauer Munari, de Torres, categoria “Reconstrução no Campo”.

Uma premiação extra foi entregue na cerimônia deste ano. Uma placa em reconhecimento pelo investimento de R$24 bilhões no Estado, o maior da história do Rio Grande do Sul, foi entregue aos diretores da CMPC, Antonio Lacerda e Augusto Robert, pelas mãos do governador Eduardo Leite; do presidente do Banrisul, Fernando Lemos; e do fundador da Rede Pampa, Otávio Gadret. A multinacional chilena de celulose abrirá uma nova unidade em solo gaúcho, na cidade de Barra do Ribeiro.

“Já que o empreendedorismo e a capacidade de trabalho são da nossa natureza, a partir do bom exemplo queremos que esse empreendedorismo e essa capacidade possam virar novos negócios, novos empreendimentos, novas ações que serão aproveitadas não apenas individualmente por quem empreende, mas coletivamente por todos aqueles que habitam nesse estado”, concluiu seu discurso Eduardo Leite.

