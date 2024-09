Expointer Sulpetro debate soluções para o futuro do Rio Grande do Sul na Expointer

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2024

Entidades empresariais, lideranças políticas e profissionais de diversas áreas debateram alternativas para a retomada do crescimento do estado após as enchentes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Sulpetro integrou o Fórum da Reconstrução do Rio Grande, evento promovido pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), na 47ª Expointer, em Esteio. Durante o encontro, entidades empresariais e de classe, lideranças políticas e profissionais de diversas áreas debateram alternativas para a retomada do crescimento do estado após as enchentes de maio.

“Nós, hoje, não vendemos somente gasolina. Comercializamos também outros produtos, como o biodiesel, com composição de biocombustíveis; a gasolina, formada com etanol; e o GNV. E há postos com carregador elétrico”, afirmou o presidente João Carlos Dal’Aqua, ao se referir sobre as mudanças que estão ocorrendo no setor de combustíveis. Segundo ele, desafios não faltarão para o segmento, mas é necessário atuar com as opções de mercado disponíveis e avançar. “A máquina se movimenta. Estaremos sempre atendendo ao consumidor com o que for possível”, reforçou.

Ele também chamou a atenção para a precariedade da malha férrea do Rio Grande do Sul, afetada pelas inundações e modal que segue sem comunicação com outras unidades da Federação, o que está impactando em custos logísticos. “O etanol, que vinha de outros estados, agora não chega mais via linha ferroviária. Somente por rodovias, o que acaba refletindo nos preços. São ajustes de valores que teremos que superar na sequência”, explicou Dal’Aqua.

Também participaram do painel o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; o diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério; e o CEO da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Paulo Hermann.

