Por Redação O Sul | 20 de junho de 2020

Apple continua na liderança. Huawei, Samsung e Garmin também aparecem na lista. (Foto: Reprodução)

As vendas de relógios smart aumentaram 12% no primeiro trimestre de 2020 em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento refuta a previsão de queda que as fabricantes previam devido à pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. O relatório da consultoria de mercado Canalys conclui que no total, foram 14,3 milhões de dispositivos vendidos. Apesar de liderar o ranking, a Apple teve queda de 13% em suas remessas.

A empresa presidida por Tim Cook foi seguida pela Huawei e Samsung, que representaram um crescimento de 113% e 46%, respectivamente. A fabricante de relógios Garmin também chamou a atenção pelo aumento de 39% na comercialização de unidades.

O crescimento nas vendas dos relógios inteligentes foi na contramão das preocupações sobre uma possível queda no balancete de 2020. No entanto, a alta não aconteceu na Apple, que apresentou 13% a menos nas vendas de Apple Watch em relação ano passado. Mesmo assim, a fabricante permanece no topo do ranking, somando 5,2 milhões de relógios vendidos.

A empresa da maçã foi seguida pela Huawei, que totalizou 2,1 milhões de unidades vendidas, e pela Samsung (1,8 milhões). A queda no balanço trimestral da Apple e da Fitbit (13% e 21% respectivamente) abriu margem para que Huawei, Samsung e Garmin tivessem um alto crescimento nas vendas.

Vincent Thielke, analista da consultoria Canalys, apontou que o aumento das vendas da Huawei deveu-se à promoção de um relógio smart em um combo junto do Huawei P40.

Já a analista Cyntia Chen relacionou o aumento de 66% das empresas chinesas à chegada dos novos celulares de marcas como Huawei, Xiaomi e Oppo. A previsão é que as companhias da China sejam o principal impulsionador de vendas dos relógios em 2020.

“Esperamos que a China seja o principal impulsionador do crescimento do smartwatches em 2020, como resultado de sua economia fortemente recuperada e de um impulso maior por parte das empresas locais, incluindo Huawei, Xiaomi e Oppo”, afirma Chen.

