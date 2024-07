Porto Alegre Asfalto do viaduto de acesso ao aeroporto de Porto Alegre recebe manutenção

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Previsão é de que o serviço termine nesta semana Foto: Mateus Raugust/PMPA Mateus Raugust/PMPA Foto: Mateus Raugust/PMPA

Foi retomado o serviço de conservação no asfalto do viaduto que dá acesso ao aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, no entroncamento da BR-116 com a Avenida dos Estados. O trabalho havia começado no final de abril e parou em razão da enchente de maio. Na tarde de segunda-feira (1°), o prefeito Sebastião Melo e o secretário de Serviços Urbanos, Assis Arrojo, estiveram no local para uma vistoria.

“Estamos trabalhando intensamente para recuperar a nossa cidade e fazer ela voltar ao pleno funcionamento. Sabendo da importância da conservação de vias para a mobilidade e qualidade de vida dos cidadãos, temos equipes dedicadas a esse trabalho em pontos prioritários de Porto Alegre”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A previsão é de que o serviço seja concluído até o final desta semana, dependendo das condições climáticas. Em razão do trabalho, o trânsito no local está em meia pista no local. No início de junho, também foi retomada operação tapa-buracos em vias da cidade. Para Assis Arrojo, o retorno dos serviços de conservação das vias é essencial para a reconstrução pós-enchente.

