Política Aspirantes a ministro: STJ recebe candidaturas de 57 desembargadores de todo o País

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Apenas os Tribunais de Justiça do Pará, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins não tiveram inscritos. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os inscritos irão concorrer a duas vagas no Superior Tribunal de Justiça (STJ) destinadas a magistrados e magistradas estaduais que foram abertas com a aposentadoria do ministro Jorge Mussi e a morte de Paulo de Tarso Sanseverino, em abril deste ano.

O STJ ainda deve preencher a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Félix Fischer. Essa, contudo, é reservada a um membro da advocacia.

O Tribunal marcou para o próximo dia 23 de agosto a sessão destinada a escolher os quatro nomes — entre os 57 candidatos — que serão encaminhados ao presidente da República.

No da vaga destinada cabe à Ordem dos Advogados do Brasil encaminhar uma lista sêxtupla, que será reduzida a tríplice antes de ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo.

Em ambos os casos os indicados escolhidos pelo presidente da República são sabatinados pelo Senado Federal e nomeados após aprovação da casa legislativa.

Veja a lista:

TJ-AP

Agostino Silvério

João Lages

TJ-AC

Samoel Evangelista

Laudivon Nogueira

Luiz Camolez

TJ-AL

Tutmes Airan de Albuquerque

TJ-AM

Cezar Luiz Bandiera Amazonas

TJ-BA

Nilson Soares Castelo Branco

Edmilson Jatahy Fonseca Junior

Maurício Kertzman Szporer

Roberto Maynard Frank

TJ-CE

Maria Nailde Pinheiro Nogueira

Teodoro Silva Santos

TJ-DF

José Cruz Macedo

Josaphá Francisco dos Santos

Robson Barbosa de Azevedo

TJ-ES

Pedro Valls Feu Rosa

Samuel Meira Brasil Junior

TJ-GO

Delintro Belo de Almeida Filho

TJ-MA

Paulo Sérgio Velten Pereira

Angela Maria Moraes Salazar

TJ-MT

Marcos Henrique Machado

Serly Marcondes Alves

TJ-MS

Dorival Renato Pavan

TJ-MG

José Afranio Vilela

TJ-PA

sem informação

TJ-PB

Márcio Murilo da Cunha Ramos

TJ-PR

José Laurindo de Souza Netto

Tito Campos de Paula

Clayton de Albuquerque Maranhão

Octavio Campos Fischer

Ana Lúcia Lourenço

Fernando Antonio Prazeres

Mário Luiz Ramidoff

Fábio Marcondes Leite

Francisco Cardozo Oliveira

Givanildo Nogueira Constantinov

TJ-PE

Jorge Américo Pereira de Lira

Stênio José de Sousa Neiva Coêlho

Demócrito Ramos Reinaldo Filho

Honório Gomes do Rego Filho

TJ-PI

Erivan José da Silva Lopes

TJ-RJ

Elton Martinez Carvalho Leme

TJ-RN

sem informação

TJ-RS

Ricardo Torres Hermann

TJ-RO

Marcos Alaor Diniz Grangeia

Alexandre Miguel

Isaias Fonseca Moraes

TJ-SC

João Henrique Blasi

TJ-SP

Carlos Henrique Abrão

Achile Mario Alesina

Luiz Sergio Fernandes de Souza

José Carlos Costa Netto

Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior

Carlos Vieira Von Adamek

Marcelo Semer

Airton Vieira

TJ-SE

sem informação

TJ-TO

sem informação

TJ-RR

Leonardo Pache de Faria Cupello

Jésus Rodrigues do Nascimento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/aspirantes-a-ministro-stj-recebe-candidaturas-de-57-desembargadores-de-todo-o-pais/

Aspirantes a ministro: STJ recebe candidaturas de 57 desembargadores de todo o País

2023-06-01