Por Flavio Pereira | 14 de agosto de 2023

Gustavo Ferenci, secretário municipal de Transparência e Controladoria. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

A Corregedoria-Geral do Município e a Ouvidoria-Geral do Município de Porto Alegre organizaram ações para destacar o Agosto Lilás, mês que busca o diálogo a respeito da violência contra a mulher.

Nesse contexto, a SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria) promove palestras sobre o combate aos assédios moral e sexual na administração pública. As palestras ocorrem no período da tarde, nos dias 17 e 21 de agosto, em diferentes locais: Centro Administrativo Municipal e BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul).

“As mulheres são as principais vítimas dos assédios sexual e moral. Por isso, é obrigação da administração publica abordar o tema e incentivar ações de prevenção e enfrentamento a essas práticas”, ressalta o titular da SMTC, Gustavo Ferenci.

As temáticas abordadas no evento serão ministradas pela procuradora do Trabalho de Novo Hamburgo, Martha Kruse, a corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Município, Clarissa Cortes Fernandes Bohrer, a juíza de Direito Karen Luíse Vilanova Batista de Souza Pinheiro e a especialista em Direito do Trabalho Ana Cristina Quevedo.

Assédio é tema de palestras para servidores da prefeitura de Porto Alegre e de outras áreas no Agosto Lilás

