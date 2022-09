Grêmio Assembleia Geral renova 50% do Conselho Deliberativo do Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

O resultado foi divulgado 20 minutos após o fechamento das urnas. Apenas três das oito chapas concorrentes ultrapassaram a cláusula de barreira de 15%

Assembleia Geral realizada durante este sábado (24), na Arena, renovou metade da nominata que compõe o Conselho Deliberativo do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. Oito chapas participaram do pleito, que foi marcado pela participação dos associados na esplanada da Arena e virtualmente. No total, foram computados 12.904 votos, sendo 93% deles feitos pela internet.

O resultado foi divulgado 20 minutos após o fechamento das urnas pelo presidente da Comissão Eleitoral, Gabriel Fadel.

Apenas três das oito chapas concorrentes ultrapassaram a cláusula de barreira de 15%. A Chapa 1 elegeu 46 conselheiros e 9 suplentes; a Chapa 7 elegeu 54 conselheiros e 11 suplentes; e a Chapa 8 elegeu 50 conselheiros e 10 suplentes. Eles assumem imediatamente o cargo com mandato de 2022 a 2028.

Confira abaixo o resultado oficial com o número de votos e a porcentagem de cada chapa:

Chapa 1 – Chapa do Danrlei obteve 2506 votos (19,42%).

Chapa 2 – Grêmio Amor Copero – Paixão de Todos obteve 834 votos (6,46%).

Chapa 3 – Grêmio Glorioso obteve 771 votos (5,97%).

Chapa 4 – Pelo Grêmio e Nada Mais obteve 1601 votos (12,41%).

Chapa 5 – Grêmio é Futebol – Frente de Oposição Gremista obteve 462 votos (3,58%).

Chapa 6 – Grêmio de Todos – Oposição de Verdade obteve 959 votos (7,43%).

Chapa 7 – Futebol & Torcida: Juntos Com Odorico obteve 2967 votos (22,99%).

Chapa 8 – Grêmio Com o Guerra obteve 2773 votos (21,49%)

Ainda houve 31 votos brancos.

