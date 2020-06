Política Assembleia Legislativa gaúcha aprova três projetos em sessão virtual

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

As sessões extraordinárias virtuais da Assembleia ocorrem nas quartas-feiras Foto: Joel Vargas/AL

O plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta semana, em sessão extraordinária virtual, os três projetos que constavam na pauta de votações.

As propostas tratam da inclusão do Festival Gaúcho de Danças no Calendário Oficial de Eventos do Estado, da autorização para o Poder Executivo doar imóveis ao município de Pedro Osório e da aprovação da indicação de Luiz Afonso dos Santos Senna para compor o Conselho Superior da Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do RS).

Essa foi a quinta sessão plenária realizada em ambiente virtual devido à pandemia do coronavírus. Como nas anteriores, o presidente da Casa, deputado Ernani Polo (PP), comandou os trabalhos do Plenário 20 de Setembro, enquanto os outros 54 parlamentares participaram por videoconferência de seus municípios no interior ou de seus gabinetes no Palácio Farroupilha.

A partir deste mês, as sessões extraordinárias virtuais da Assembleia ocorrem nas quartas-feiras. A pauta de votações é deliberada pelos líderes das bancadas na terça-feira da semana anterior.

