Celebridades Assessoria de Andressa Suita nega volta com Gusttavo Lima após sertanejo postar foto de aliança

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Nos comentários do post de Gusttavo, fãs questionavam se os dois teriam retomado o casamento Foto: Reprodução Nos comentários do post de Gusttavo, fãs questionavam se os dois teriam retomado o casamento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A assessoria de Andressa Suita negou que a modelo tenha voltado com Gusttavo Lima após o sertanejo postar foto de aliança com as mãos levantadas ao céu e apagar um vídeo em que justificava a separação.

“Não voltaram. Não sabemos o motivo dele ter apagado o vídeo. Essa foto do Gusttavo pode ser antiga”, respondeu o assessor da modelo. Já a assessoria do sertanejo disse que “não tem informações”.

Nos comentários do post de Gusttavo, fãs questionavam se os dois teriam retomado o casamento. Outros tantos pediam a volta. “Volta para a sua casa, sua esposa e seus filhos, que estão te esperando”, recomendou um.

“Volta para a Andressa, Gusttavo. Pensa nos filhos, pensa nela também, que sempre esteve do seu lado. Não deixe que o inimigo acabe com a sua família”, avaliou outro se referindo a Gabriel e Samuel, filhos de Andressa e Gusttavo.

A imagem realmente é antiga e já havia sido postada por Gusttavo em janeiro de 2018 com um texto sobre desilusão. No último sábado, Gusttavo fez sua primeira live após anunciar a separação. Abatido, ele interagiu pouco e fãs diziam que ele aparentava estar muito triste.

Separação polêmica

O fim do casamento foi anunciado pelo sertanejo durante a divulgação de sua música Café e Amor. Andressa deu logo depois sua versão do fim do casamento, que segundo ela foi decidido por ele, que a acordou para comunicar a notícia. Gusttavo gravou um vídeo justificando a tomada de decisão.

“Nada acontece de um dia para o outro. O casamento pode ter acabado, mas a admiração, respeito e carinho continuam. Andressa faz parte da minha vida, da minha história e do meu futuro. Ela é a mulher mais importante da minha vida porque ela é mãe dos meus filhos. Eu não estava feliz. Tentei de tudo para manter o casamento. Não está sendo fácil. Separação gera sofrimento, somos seres humanos. O pior seria ser desonesto com ela e com meus filhos”, declarou Gusttavo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades