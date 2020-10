Celebridades Monique Evans diz que cão está sem comer depois de separação: “Depressão”

Por Redação O Sul | 19 de outubro de 2020

A apresentadora (foto), que teve uma separação turbulenta da DJ, contou que o cachorro anda triste Foto: Reprodução/Instagram A apresentadora (foto), que teve uma separação turbulenta da DJ, contou que o cachorro anda triste. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Monique Evans contou que seu cachorro Ricky está sem comer por estar sentindo falta da companhia dos outros dois cachorros, Big e Love, que foram morar com Cacá Werneck após o fim do relacionamento. A apresentadora, que teve uma separação turbulenta da DJ, contou que o cachorro anda triste.

“Meu cachorrinho Ricky é mais velhinho e fica arrasado porque ele estava acostumado com os outros dois cachorros. Ele ficou muito sozinho. Está sem comer. Estou mega preocupada”, contou ela.

Monique, que vai passar uns dias na casa da filha Bárbara Evans, no interior de São Paulo, disse que deixará o cachorro com uma amiga. Ela ainda questionou os fãs se os remédios pessoais para depressão servem para o cão.

“Espero que ele melhore. Ele é o amor da minha vida. A comidinha em cima da cama para ver se ele come. Já fiz comidinha de verdade, arroz com franguinho… Ele está com depressão. Será que o meu remédio serve para ele?”, questionou.

Já Cacá contou em seu Instagram que vai ter um novo membro canino em sua família. “Não vejo a hora dela chegar. Está sendo uma injeção de ânimo nesse momento. Me fazendo acreditar que dias melhores sempre virão! A maneira como tratamos os animais reflete o tipo de humanos que somos. Só quem respeita os animais é merecedor do meu respeito. Nos meus piores dias, tudo que quero é chegar em casa, pois sei que tenho meus cachorros me aguardando para tornar tudo melhor sempre. Vem, Luz. O Big e a Love estão esperando você”, disse Cacá recentemente ao postar um vídeo de um filhote.

