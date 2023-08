Geral Assessoria para obter a cidadania italiana: 5 vantagens de contratar uma empresa de assessoria

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Muitos brasileiros desejam fazer o tão sonhado processo de reconhecimento da cidadania. Foto: Freepik

Afinal, devo contratar uma empresa de assessoria para obter a cidadania italiana? Essa é uma dúvida presente entre muitos brasileiros que desejam fazer o tão sonhado processo de reconhecimento da cidadania.

Ainda que algumas pessoas optem por fazer todo o processo de forma autônoma, ele requer muita atenção e pode se tornar difícil.

Sabendo disso, separamos 5 vantagens de contratar uma empresa de assessoria para te auxiliar no reconhecimento da sua cidadania italiana. Confira!

1. Busca de Certidões

A primeira vantagem de contratar uma assessoria para obter a cidadania italiana é a agilidade na busca de certidões necessárias para o processo.

Durante o processo de reconhecimento da cidadania é obrigatório apresentar os documentos que comprovam a origem italiana do requerente. Em conformidade com a legislação do país, as certidões de nascimento, casamento e, eventuais óbitos de todos os ascendentes até o antepassado italiano são, entre outros, os documentos exigidos.

Contudo, algumas certidões podem ser muito antigas e, consequentemente, difíceis de serem localizadas, sendo necessário entrar em contato com cartórios e até igrejas, tanto no Brasil quanto na Itália, para encontrá-las. Por conta disso, a assessoria entra como uma grande vantagem devido à experiência na pesquisa e obtenção de documentos.

2. Requisitos legais e conhecimento técnico-jurídico

Se você optar por reconhecer a sua dupla cidadania diretamente em território italiano via administrativa, é importante lembrar que existem muitas formalidades legais a serem respeitadas. Você, inicialmente, entrará na Europa como estrangeiro e deverá observar as determinações legislativas pertinentes.

Os requerentes deverão prestar total atenção não apenas às disposições normativas em âmbito de reconhecimento de cidadania italiana, mas deverão cumprir com as formalidades impostas pelo código de imigração, legislação em âmbito imobiliário (aluguel, cessão de imóvel etc.), obrigações fiscais etc.

A experiência e o conhecimento técnico da empresa de assessoria são imprescindíveis para um correto e ágil desenvolvimento do processo.

3. Idioma

E por falar em italiano, esta é outra grande vantagem de contratar uma empresa de assessoria para obter a cidadania italiana: O idioma!

O conhecimento na língua italiana faz com que o processo se torne muito mais assertivo na hora de protocolar o pedido de cidadania em solo italiano. Imagine você solicitando a documentação do seu antepassado, ou até alugando o seu imóvel na Itália sozinho falando apenas o básico. Complicado não é mesmo?

Com a empresa de assessoria você evitará possíveis erros durante o processo e saberá tudo que acontece, sem precisar se preocupar com o idioma.

4. Atualizações Frequentes

Durante o reconhecimento da sua cidadania italiana, sempre terá alguém para esclarecer suas dúvidas em relação ao processo ou lhe atualizar quanto à situação e tempo de conclusão.

Assim, você poderá focar em outras prioridades e não precisará perder tempo correndo atrás de documentos e demais informações.

5. Processo Rápido e Assertivo

Por fim, ao contratar uma assessoria para obter a cidadania italiana você estará garantindo um processo mais rápido e assertivo.

Por conta da experiência com processos de cidadania italiana, a empresa de assessoria consegue planejar exatamente o que será necessário no processo e cumprir todas as exigências relacionadas às certidões e demais documentação.

Como você pôde perceber, contratar uma empresa de assessoria oferece muitos benefícios para o seu processo. Com a assessoria você não precisa perder tempo em localizar as certidões dos seus antepassados ou se preocupar com possíveis erros durante o reconhecimento.

Conte com a Nostrali para obter a tão sonhada cidadania italiana.

