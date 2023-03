Rio Grande do Sul Assinado contrato para início das obras de novo espaço no Multipalco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Teatro Italiano terá 700 metros-quadrados e 600 lugares. (Foto: Gustavo Mansur/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em cerimônia realizada nesta quinta-feira (9) no Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite assinou contrato para início das obras de engenharia e arquitetura de um teatro em estilo italiano a ser construído no Complexo Multipalco Eva Sopher do Theatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre. Com 700 metros-quadrados e 600 lugares, o espaço deve ser inaugurado em 2025 nas instalações subterrâneas ao lado do prédio principal, inaugurado em junho de 1858.

O valor rubricado é de R$ 11,5 milhões com recursos do Executivo estadual, por meio do programa “Avançar na Cultura”. Por falta de recursos, a obra estava suspensa desde 2015. Em abril do ano passado, o projeto havia sido foi contemplado com R$ 25 milhões para finalização do complexo cultural.

Na primeira fase das obras, R$ 7,5 milhões garantiram a execução do Teatro Oficina, da Sala da Dança e da Sala do Circo, espaços que devem ser inaugurados no dia 27 deste mês.

Já nesta segunda etapa, está em execução um investimento de R$ 11,5 milhões, sendo a maior parcela para a finalização do “Teatro Italiano”. Na sequência, um terceiro aporte de recursos contemplará equipamentos de som para o Multipalco.

Discursos

A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, e o presidente da Fundação Theatro São Pedro, Antônio Hohlfeldt, também deixaram suas rubricas no documento, assim como o diretor-presidente da empresa vencedora da licitação, José Maurício Barros. Beatriz discuersou:

“Por meio do Avançar na Cultura, vamos iniciar a construção do Teatro Italiano e assim alcançar uma importante meta que é conclusão do Multipalco. O público terá acesso a todos os espaços que compõem esse grande complexo cultural, onde se desenvolvem atividades de formação, ensaios e apresentações artísticas. Viabilizaremos mais espetáculos teatrais, sinfônicos, de música, circo e de dança. Isso só se torna possível porque este é um governo que investe na cultura como fator de desenvolvimento sustentável do Rio Grande do Sul”.

Hohlfeldt também se manifestou: “Isso tem um duplo significado: a persistência da secretária Beatriz Araujo em apoiar as iniciativas da Fundação Theatro São Pedro e o entusiasmo do governador Eduardo Leite de dar à cultura o devido destaque. Saliento, também, o meu orgulho pela equipe do Theatro São Pedro, que se empenha diariamente para manter esse teatro histórico e a construção desse complexo cultural moderno”.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/assinado-contrato-para-inicio-das-obras-de-novo-espaco-no-multipalco-do-theatro-sao-pedro-em-porto-alegre/

Assinado contrato para início das obras de novo espaço no Multipalco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre