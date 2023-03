Porto Alegre Carro envolvido em acidente na Zona Sul de Porto Alegre tem R$ 41 mil em multas

Por Redação O Sul | 9 de março de 2023

Condutor de Chevrolet Spin também estava com a habilitação vencida. (Foto: Divulgação/EPTC)

Durante atendimento a ocorrência envolvendo acidente entre cinco veículos na avenida Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recolheu nesta semana um automóvel Chevrolet Spin com mais de R$ 41 mil em débitos. O valor se refere a 112 multas por infração de trânsito. O licenciamento, por sua vez, está vencido há seis anos e a habilitação do motorista expirou em 2021.

O diretor de Operações do órgão, Cirilo Faé, destaca a importância da fiscalização permanente. Ele acrescenta que indicadores elevados de acidentalidade têm funcionado como um alerta sobre a presença, em acidentes, de veículos e condutores com documentação irregular.

Na quarta-feira (8), em ação integrada com integrantes do 11° Batalhão da Brigada Militar, “azuizinhos” recolheram uma motocicleta adaptada com dispositivo capaz de esconder a placa e, com isso, não permitir a identificação do veículo em caso de infrações. O condutor tentou fugir da abordagem mas foi capturado.

A mesma ação permitiu recuperar uma moto Honda CG 125, com placas de Porto Alegre e registro de furto. O condutor foi encaminhado à Polícia Civil. Ao todo, foram abordados 84 veículos o que resultou em 25 recolhimentos por diversas irregularidades.

Motocicleta

No início do mês, agentes da EPTC flagraram na rua Francisco Petuco (bairro Boa Vista), Zona Norte, uma motocicleta com R$ 385 mil em multas vencidas. Ao todo, eram 679 infrações de trânsito e a falta de licenciamento desde 2015, sem contar outras 64 infrações com prazos ainda correndo e 80 dentro do período para apresentação da defesa.

Trata-se de uma Honda modelo CG 150 Titan KS com placas da capital gaúcha e retirada de circulação. O condutor foi notificado por estar com a habilitação vencida há mais de 30 dias.

A fiscalização regular tem por objetivo de coibir adulterações e excessos de velocidade, além de reduzir acidentes com óbitos e feridos, conforme destaca o diretor de Operações: “Em 2022 foram registrados 41 casos fatais com envolvimento de motocicletas, sendo 35 condutores, dos quais 17 não estavam habilitados, além de cinco pedestres atropelados por motos e mais um ocupante da carona”.

Esse tipo de ação ostensiva na busca por um trânsito mais seguro nas ruas de Porto Alegre. É importante que os cidadãos informem estas ocorrências pelo número 156 do Atendimento ao Cidadão para que a prefeitura e as forças de segurança possam fiscalizar e coibir estes excessos.

(Marcello Campos)

