Saúde Associação Brasileira de Alergia e Imunologia dá orientações sobre vacinação contra a gripe para alérgicos a ovo

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A vacina contra a gripe auxilia a reduzir a propagação do vírus Influenza entre a população, e com isso ajuda no controle de qualquer outra infecção respiratória, funcionando como importante medida para prevenir a contaminação por outro vírus potencialmente perigoso.

A alergia ao ovo responde pela segunda principal causa de alergia a alimentos na infância e o fato de a vacina da gripe ser cultivada em fluidos de ovos embrionários de galinhas suscita há algumas dúvidas sobre a segurança de se vacinar pacientes alérgicos a ovo. Devido a isso, o Departamento de Alergia Alimentar da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) esclarece:

– Pacientes alérgicos a ovo de qualquer gravidade podem receber a vacina a partir o 6º mês de vida;

– Pacientes com história prévia de anafilaxia ao ovo devem preferencialmente ser vacinados em ambiente seguro, com supervisão médica;

– Não está indicada a aplicação da vacina influenza em doses fracionadas para alérgicos ao ovo;

– Testes cutâneos epidérmicos ou intradérmicos com a vacina não são preditivos para reação à vacina influenza;

– Não há necessidade de precaução adicional posterior à administração da vacina, mas a observação por tempo maior pode ser orientada a critério médico;

– A prática recomendada para aplicação de todas as vacinas em crianças deve incluir a capacidade de reconhecer e tratar reações de hipersensibilidade agudas;

– Reações à vacina da gripe podem ser secundárias a hipersensibilidade a outros componentes da vacina e em casos de reações prévias, o paciente deverá ser avaliado por um especialista para as orientações de como proceder nas doses futuras.

“Tendo em vista o perfil de segurança e o benefício da imunização, especialmente diante da atual epidemia do coronavírus, a ASBAI posiciona-se altamente favorável à vacinação contra gripe em pacientes alérgicos ao ovo”, comunica a ASBAI.

