Empresa doa mais de 100 milhões de euros em produtos para proteger vidas do Covid-19 no mundo

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

A Unilever, fabricante de bens de consumo de marcas como Dove, Knorr, Omo e Lifebuoy, anunciou nesta terça-feira (24) um conjunto de medidas para apoiar os esforços nacionais e globais de combate à pandemia de Coronavírus. As ações têm o objetivo de ajudar a proteger a vida e manter a subsistência dos consumidores e comunidades, clientes, fornecedores e de seus funcionários.

Vão ser doados € 100 milhões em produtos como sabão, desinfetante, água sanitária e alimentos para ajudar no combate à pandemia de Covid-19. Além disso, também vão ser doados pelo menos € 50 milhões em sabonetes e desinfetantes para a Plataforma de Ação COVID do Fórum Econômico Mundial, que está apoiando organizações e agências de saúde globais em respostas a emergências. Além do fornecimento de sabão, a empresa adaptará suas linhas de fabricação atuais para produzir desinfetante para uso em hospitais, escolas e outros ambientes institucionais.

Serão oferecidos € 500 milhões em alívio do fluxo de caixa para apoiar a subsistência de toda a sua cadeia de valor, por meio de: Extensão de crédito aos clientes do pequeno varejo, cujos negócios dependem da Unilever, para ajudá-los a gerenciar e proteger empregos. E também, pagamento antecipado aos pequenos e médios fornecedores mais vulneráveis, para ajudá-los com liquidez financeira

