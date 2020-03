Acontece Empresa oferece formação gratuita em Aprendizagem Ativa on-line para educadores

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Com as aulas presenciais suspensas por conta do combate ao novo coronavírus, muitos educadores podem se beneficiar de formação profissional adicional para enriquecer suas atividades pedagógicas a distância. Nesse sentido, a Camino Education, por meio de seu Centro de Aprendizagem Ativa, realizará lives diárias, abertas e gratuitas para educadores sobre Aprendizagem Ativa, abrangendo atividades a distância. Poderão participar das lives os educadores das escolas parceiras da CLOE, a plataforma de Aprendizagem Ativa da Camino, bem como todos os demais educadores do país.

As formações serão conduzidas por Leticia Lyle, uma das fundadoras e diretora educacional da Camino. As lives também contarão com a participação de convidados especialistas do segmento educacional. Ao participar do programa, os educadores irão aprofundar conhecimentos em Aprendizagem Ativa e desenvolverão competências e habilidades para planejar e realizar atividades de educação a distância.

Os temas abordados serão sobre a ciência da aprendizagem, sobre as competências socioemocionais, sobre planejamento reverso, adaptação de atividades, dentre outros temas relevantes. Os participantes poderão trocar práticas e experiências entre si. Os encontros vão acontecer de 27 de março a 9 de abril, pelo canal no Youtube da Camino Education. Para participar, o educador deverá inscrever-se gratuitamente neste link.

Calendário de Formações:

27/03, 14-15h15

O que é Aprendizagem Ativa?

30/03, 14-15h15

Ciência da Aprendizagem 1

31/03, 14-15h15

Ciência da Aprendizagem 2

1º/04, 14-15h30

Autocuidado do Educador

02/04, 14-15h15

Competências Socioemocionais

03/04, 14-15h15

Aprendizagem Centrada no Aluno

06/04, 14-15h15

Aprendizagem por projetos

07/04, 14-15h15

Planejamento Reverso

08/04, 14-15h30

Caso prático: atividades de Aprendizagem Ativa para Educação Infantil

09/04, 14-15h30

Planejamento Reverso e Encerramento

