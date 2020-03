Acontece Banrisul altera atendimento das agências

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

(Foto: Reprodução)

O Banrisul vai disponibilizar um horário de atendimento para os clientes que ainda não possuem cartão, ou que estejam com o seu cartão vencido ou perdido. Essa medida é para assegurar que os aposentados e pensionistas do INSS recebam seus benefícios em dia.

Essas pessoas vão ser atendidas, a partir desta quinta-feira (26), do horário regular de abertura das agências (que pode ser 10h ou 11h, dependendo da localidade), até ‪às 12h, em ordem de chegada. Das 12h em diante, o atendimento presencial se dará de forma previamente agendada, inclusive os serviços feitos no caixa convencional.

Para agendar um horário de atendimento, o cliente deve ligar para o telefone da sua agência, que pode ser obtido no app Banrisul Digital ou no site do banco, na opção “Onde tem Banrisul”, ou entrar em contato com seu gerente de relacionamento. As salas de autoatendimento localizadas nas agências permanecerão abertas para a realização de operações financeiras em seus horários habituais.

Essas medidas visam a proteção de todos os clientes e colaboradores do Banrisul, observando os critérios de prevenção amplamente divulgados pelos órgãos governamentais e autoridades da área da saúde. O Banrisul orienta que os clientes utilizem, preferencialmente, seus canais de atendimento remoto disponíveis, e procurem pelo atendimento nas agências somente em último caso. O Banco oferece o app Banrisul Digital, o Internet Banking (Home e Office Banking) e o atendimento telefônico por meio do Banrifone – canais seguros e eficientes para a realização de transações bancárias sem a necessidade de sair da sua casa.

Atendimento telefônico

Considerando que as equipes de trabalho atuam em situação de contingência, também foram estabelecidos novos horários de atendimento nos canais telefônicos do Banco. Os SAC’s do Banrisul, da Banrisul Consórcio e da Banrisul Corretora passam a atender das 9h ‪às 21h de segunda a sexta-feira, e das 9h às 15 aos sábados. O suporte Vero (telefone e chat) será das 9h ‪às 21h, em dias úteis.

