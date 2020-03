Saúde Aprenda como fazer o Pedilúvio, equipamento para a higienização dos pés que ajuda no combate do coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

(Foto: Reprodução/ arquivo do pesquisador)

O professor do Centro de Diagnóstico e Pesquisa em Patologia Aviária (CDPA) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Vladimir Pinheiro do Nascimento, apresenta uma adaptação de um equipamento muito utilizado em ambientes avícolas para que ajude na redução dos riscos de contaminação por vírus em ambientes de grande, médio e pequeno fluxo.

O aparelho é nomeado como pedilúvio. Ele é uma caixa que abriga uma esponja embebida em uma solução desinfetante que tem como intuito higienizar os pés, ideal para inativar a Covid-19. “Esse equipamento é usado por muito tempo pela indústria avícola. A nossa proposta é trazer algo que já funciona na biossegurança de granjas e abatedouros para ser usado na entrada de hospitais, supermercados e condomínios”, explica o pesquisador.

O coronavírus é uma infecção que possui um envelope lipídico que, em contato com desinfetantes, perde a capacidade de proliferação. “Os desinfetantes atuam sobre a gordura, como o sabão por exemplo. Com a higienização adequada é possível inativar o vírus”, explica ele, revelando que o pedilúvio foi utilizado na entrada da Expointer durante a crise da aftosa no Rio Grande do Sul.

Essa tecnologia é aberta, gratuita e não é nova. Pode ser confeccionada e adaptada a diversos ambientes, se utilizando de uma caixa retangular de metal ou de plástico rígido suficiente para abrigar os pés ao entrar nos ambientes. “Há uma outra proposta que seria trocar a esponja por roletes, como os rolos de pintura, que possibilitariam retirar o material orgânico e desinfetar a sola dos calçados em um efeito mecânico, como se usa nas quadras de tênis”.

Como fazer o Pedilúvio?

Uma caixa metálica ou de plástico rígido que pode ser feita em serralheria. O tamanho deve ser ajustado à entrada do local, suficiente para passar os pés. Dentro desta caixa deve ser colocada uma esponja, ou adaptados roletes de fibra de poliéster ou lã sintética, preenchida com uma solução desinfetante.

Pode ser usado na entrada de hospitais, supermercados, condomínios, casas e apartamentos. O objetivo é diminuir a carga viral nos ambientes, reduzindo os riscos de contaminação das pessoas pela Covid-19. O custo de confecção pode variar entre R$ 100 a R$ 300, dependendo do material usado e da quantidade. Você também pode fazer uma busca na Internet e verificar a comercialização ou a sua confecção.

